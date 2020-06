Javier Rojas/ La verità sul rapporto con Nicolai e Talisa… (Amici Speciali)

Pubblicità

Javier Rojas tra i protagonisti di Amici Speciali, il talent show condotto da Maria De Filippi e organizzato per raccogliere fondi da devolvere alla Protezione Civile che da diversi mesi è impegnata in prima linea contro l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il ballerino cubano, concorrente di Amici 19, è stato uno dei dodici protagonisti dello show. Durante una delle puntate a parlare di Javier è stata proprio la padrona di casa Maria De Filippi che ha rivelato: “è quello con cui ho litigato di più”. Un retroscena inedito che Queen Mary non aveva mai condiviso prima, anche se l’esperienza del ballerino cubano nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi non è stata affatto semplice. Il ballerino, infatti, ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e diversi sono stati i litigi e le incomprensioni avute con alcuni prof e compagni, ma non era stato mai detto prima che avesse perfino avuto da ridire con la De Filippi. Sicuramente l’esperienza ad Amici però ha significato tanto per lui come ha raccontato in un’intervista a Mondo Tv 24: “la mia esperienza ad Amici è stata una bella esperienza, un percorso difficile ma di crescita. Piano piano ho imparato di più, a capire come funzionava il programma e provando a controllare il mio carattere, la rabbia, le mie emozioni. Il percorso è stato bello, difficile ma bello”.

Pubblicità

Javier Rojas di Amici: il rapporto con Nicolai e Talisa

Non solo, Javier Rojas di Amici Speciali si è anche soffermato a parlare del rapporto con la ballerina Talisa Ravagnani, ex compagna di Amici 19. “Il mio rapporto con Talisa… siamo amici, abbiamo un bel rapporto perché abbiamo vissuto insieme il percorso si era creato anche un bel rapporto tra di noi, un bel sentimento… ” ha precisato il ballerino cubano precisando – “adesso noi solo balliamo, non ci siamo visti per la quarantena, ma adesso siamo solo amici ma dobbiamo vederci e capire, parlare. Capire che piani ha Talisa sulla vita, quelli che ho io, quello che deve fare lei, quello che devo fare io… non so sai: cose che uno deve capire. Dentro la casetta è un’altra cosa, non è una relazione normale”. Javier ha parlato anche dell’amico Nicolai: ” è stato un esempio di come non devo essere, questo mi ha aperto tanto gli occhi. Con Nicolai adesso è nata un’amicizia tanto da trascorrere insieme la quarantena a causa del Coronavirus”. Il ballerino pensando al futuro non ha ancora le idee chiare, ma di una cosa è convinto: vuole restare in Italia. “Non so ancora cosa voglio fare con la mia carriera, ma voglio fare delle cose qui in Italia, perché so che qui dopo Amici hai delle opportunità” – ha dichiarato a Mondo Tv 24 precisando – “dopo non so se voglio andare a fare classico o contemporaneo, devo capirlo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA