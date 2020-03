Javier Rojas lascia Amici 2020?/ “Sono stanco, è tutto finto”

Javier Rojas lascia il serale di Amici 2020 a poche ore dalla semifinale? Il ballerino che, domani sera si giocherà l’accesso alla finalissima del talent show di Maria De Filippi e che sfiderà Nicolai per la vittoria del circuito danza, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad un amaro sfogo con l’assistente di Giuliano Peparini. Javier che, nella scorsa puntata del serale ha fatto pace con Nicolai su richiesta di Maria De Filippi, nel corso della settimana si è allontanato sempre di più dal gruppo isolandosi quasi totalmente. Javier ha così messo in dubbio la propria permanenza nella scuola a causa di Nicolai. Rojas, infatti, ha ammesso di vivere male la presenza in casetta di Nicolai che, invece, negli ultimi giorni, è riuscito ad integrarsi con i compagni mettendo da parte tutti i malumori delle ultime settimane.

JAVIER ROJAS LASCIA AMICI 2020? “VIVO MALE LA PRESENZA DI NICOLAI”