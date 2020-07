Javier Rojas, profilo Instagram hackerato/ “Vaffancu*o a chiunque sia stato”

Brutta disavventura social per Javier Rojas, il ballerino dell’ultima edizione di Amici che ha perso il proprio profilo Instagram. Al vincitore della categoria Ballo di Amici 19 è stato hackerato il profilo Instagram che era seguito da migliaia di followers. Una scoperta amara per il ballerino che, in attesa di poter tornare in possesso del profilo ufficiale, ha aperto un profilo momentaneo Javiufficiale01 sponsorizzato dalle varie fanpage e dove sta pubblicando screenshot che dimostrano come il suo account ufficiale non sia più in suo possesso. Screenshot che Javier sta pubblicando anche tra le storie del suo nuovo profilo lanciando anche un messaggio preciso al responsabile del furto social. “Chiunque sia colui che ha preso il mio account: vaffancu*o”, scrive il ballerino.

Javier Rojas, l’appello della fidanzata Victoria Bollini per l’account Instagram

Oltre a Javier Rojas che sta facendo in modo di poter tornare in possesso dell’account Instagram, anche la fidanzata Victoria Bollini, attraverso il proprio profilo, sta condividendo messaggi per sponsorizzare il nuovo account del fidanzato e aiutarlo a riprendere possesso di quello precedente che contava migliaia di followers. Se, tuttavia, sui social sta avendo qualche problema, la vita privata di Javier procede a gonfie vele. Il ballerino è fidanzato con Victoria Bollini di cui sembra molto innamorato. Dopo aver trascorso l’ultimo periodo insieme, i due resteranno separati per i prossimi quindici giorni come ha annunciato la stessa Victoria su Instagram. In assenza del fidanzato, la Bollini si sta consolando con il cane a cui sta dando tutti i baci che, nell’ultimo periodo, ha dato a Javier.



