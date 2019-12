Javier Rojas Vs Giuseppe/ Dal bacio con Elena d’Amario allo sfogo con Timor(Amici 19)

JAVIER ROJAS TERREMOTO AD AMICI 19

Un altro cubano alla corte di Alessandra Celentano, così possiamo definire il bel Javier Rojas, il ballerino nato a Cuba e che sin da piccolo si nutre a pane e ballo tanto da aver conquistato una fantastica padronanza del suo corpo e una grande tecnica, quella che ha conquistato proprio la maestra di Amici 19 che lo ha voluto con forza nella scuola opponendogli Valentin, il ballerino di latino voluto e sostenuto da Natalia Titova. Il loro scontro è finito con la palla al centro e un banco per entrambi e dopo le prime tensioni che sempre ci sono nella scuola quando arriva uno nuovo, Javier è sicuramente riuscito ad inserirsi molto bene tanto che, adesso che si profila il suo scontro con Giuseppe, l’altra new entry arrivata sabato, i compagni appoggiano il cubano complimentandosi con lui per la sua performance, almeno alle prove. Questo non toglie che sia stato un momento difficile per Javier e i risvolti “drammatici” sono venuti a galla proprio in questi giorni.

JAVIER VS GIUSEPPE AD AMICI 19, E LO SFOGO CON TIMOR STEFFENS?

Oggi pomeriggio il ballerino salirà sul palco di Amici 19 per la sfida con Giuseppe ma anche per un’intensa sfide a squadre (per il team di Gaia Gozzi) che arriverà proprio dopo una serie di giorni difficili e complicati nonostante avesse alle spalle già collaborazioni importanti con il Royal Swedish Ball e con Acosta Danza. Il pupillo di Alessandra Celentano ha vissuto una settimana particolarmente complicata per via della stanchezza e per la pressione che giocano brutti scherzi al ballerino che crolla in presenza dell’assistente di Timor Steffens e poi si sfoga con il collega Valentin: “Ho bisogno di una serie di cose, non ho tutto quello che serve. I calzini non vanno bene, devo cambiare le scarpe. Abbiamo da fare 10 lezioni al giorno per 45 minuti e non posso stare così per 6 mesi…La mia mente non funziona quindi mi perdo e mi viene voglia di urlare….quando tutto questo sarà finito io sarò morto”. La cosa non è piaciuta a Timor Steffens che lo ha subito raggiunto per un confronto ma quando ha trovato un muro davanti a sé ha premuto il piede sull’acceleratore.

TIMOR SPRONA JAVIER E LUI SI SCIOGLIE IN LACRIME NEL DAYTIME DI AMICI 19

In particolare, il maestro non ha apprezzato il comportamento di Javier Rojas in sala e così attacca dicendo che stato irrispettoso fare e dire alcune cose ma il ballerino si è tirato indietro perché letteralmente in crisi: “Io la chiudo qui. Mi sento pressato”. La crisi però non passa e lo stesso maestro decide di dare una scossa al ballerino nettamente in panne e così decide di avvicinarsi con un altro tono: “Tu sei meglio di così, sei una persona appassionata, non credo tu sia irrispettoso. Ma se qualcosa non va me la prendo con me stesso, mi sento triste se qualcosa non va bene. Io come insegnante sto cercando di farti uscire dalla tua comfort zone ma tu sei spaventato. Ora ti chiedo perché sei qui ad Amici? Quali sono i tuoi desideri? Sei un ballerino meraviglioso”. Il ballerino vorrebbe reagire e si lascia andare alle lacrime ma alla fine sembra proprio che la scossa sia arrivata forte e chiara. Come finirà per lui ad Amici 19?



