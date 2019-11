Valentin Alexandru sfida Javier/ La “guerra” tra Alessandra Celentano e la Titova (Amici 19)

VALENTIN ALEXANDRU OTTERRÀ IL BANCO AD AMICI 19?

Valentin Alexandru entrerà nella scuola di Amici 19 oppure no? Ad una settimana dall’inizio del talent show, il giudizio sul ballerino latino è ancora sospeso e tutto per via di Alessandra Celentano che si è opposta all’idea che avesse un banco perché ci sono eccellenze che lo meritano di più. Qual è il problema? La sua disciplina o le sue doti? Secondo Natalia Titova il suo giudizio è sospeso proprio per via del pregiudizio che c’è riguardo alla loro categoria considerata spesso banale e alla portata di tutti. Proprio per questo la maestra ha voluto incontrare Valentin per lavorare con lui in sala mettendo insieme le coreografie che porterà sul palco del programma proprio oggi pomeriggio su Canale5. Tra un passo e l’altro, la Titova ha avuto modo di congratularsi con Valentin per i suoi successi e la sua voglia di fare andando contro alla Celentano e al grande punto interrogativo che lui porta sul petto: “Questo non doveva esserci, non dovevi averlo tu sul petto, mi fa molto fastidio questo”.

VALENTIN ALEXANDRU VS ALESSANDRO CELENTANO AMICI 19?

Valentin in questi giorni ha avuto modo di conoscere i meccanismi di Amici 19 e di mettersi in gioco in saletta con al fianco Natalia Titova ma anche la bella Francesca Tocca, sua compagna d’avventura sul palco, e Umberto. In questi giorni tutti e tre hanno molto lavorato in sala per mettere insieme le coreografie da portare in studio oggi per la sfida contro Javier non senza polemiche. Ma se quando c’è da ballare Valentin non si tira indietro, quando c’è da imparare piani e piani di dispense non lo fa. Alessandra Celentano ha insistito tanto con lui chiarendo il fatto che non lo apprezza come ballerino nonostante i suoi mille titoli e le cose ma, nonostante questo, non ha avuto modo di sentirlo parlare. Valentin non ha “perso tempo” a studiare e ha già portato a casa due non classificati, questo peserà se otterrà il banco oggi pomeriggio? Cliccate qui per vedere uno dei video dell’interrogazione.

VALENTIN ALEXANDRU, CHI È?

Valentin Alexandru è arrivato ad Amici 19 convinto di poter ottenere subito un banco pronto a conquistare il mondo come lui stesso ha riferito. Il ballerino ha raccontato di voler conquistare il titolo del mondo nella sua disciplina di ballo ed è pronto a mettersi gioco nel talent show di Canale5 per ottenere un balzo in avanti in più. Il ballerino ha origini romene e ha iniziato a ballare latino-americano sin da piccolissimo, da quando aveva solo cinque anni. Valentin ha frequentato il Liceo Coreutico di Genova diplomandosi con ottimi voti ma quello che porta sul palco di Amici 19 sono i suoi titoli nel ballo. Valentin è il campione della Romania nella categoria 14-15 anni, nella categoria subito successiva ha conquistato il suo titolo in Grecia e lo scorso anno è diventato campione italiano nella categoria under 21 e adesso svetta nella Top 50 dei migliori ballerini al mondo nella sua categoria.



