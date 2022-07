Jay Moriarity, storia vera del film “Chasing Mavericks”/ Il surfista morto nel 2001

La storia vera del film Chasing Mavericks basata sulla vita del surfista Jay Moriarity

Il film “Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda” racconta la storia vera del surfista Jay Moriarity, scomparso a soli 23 anni nel 2001. Nato ad Augusta, in Georgia, il 16 giugno 1978, Jay inizia a fare surf all’età di 9 anni e ha cavalcato le sue prime onde a Sewer Peak. A tredici anni Jay conosce il suo mentore Rick “Frosty” Hesson, un big-wave surfer di lunga data. Per tre anni Jay si allena con “Frost” per affrontare le leggendarie onde di Mavericks, un sito al largo della costa nord della California. Il suo primo tentativo a Mavericks è stata una grande onda tra 15 e 18 piedi: “Sembrava di aver scalato l’Everest o vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi”, ha dichiarato Jay all’epoca, come riporta Surfer Today. Ma il momento che lo consacra è un clamoroso wipeout avvenuto il 19 dicembre 1994, immortalato dal fotografo Bob Barbour con il nome di “Iron Cross”: la famosa copertina di SURFER Magazine mostra Jay che viene trattenuto in cima all’onda dal vento, proprio mentre sta iniziando a perdere il controllo della tavola.

Jay Moriarity, chi è? La prematura morte nel 2001

Jay Moriarity è morto un giorno prima del suo 23esimo compleanno, il 15 giugno 2001, nell’Oceano Indiano al largo dell’isola di Lohifushi alle Maldive, annegando durante un’immersione. Moriarity era a Lohifushi per un servizio fotografico di O’Neill, celebre marchio di surf. Il surfista si è tuffato in apnea da solo e non è stato più riemerso. Una squadra di ricerca ha recuperato il suo corpo la sera stessa. Moriarity ha lasciato la moglie Kim, la madre Kristy, il padre Doug, la sorella Daniela, il fratello Sean e cinque nipoti. Il 16 giugno si è tenuta una funzione commemorativa in acqua al largo dell’isola di Lohifishi, dove la comunità di surfisti ha reso omaggio a Jay. Il film “Chasing Mavericks – Sulla cresta dell’onda” racconta il rapporto tra Jay Moriarity e il suo mentore Frosty Hesson durante gli anni di allenamento per affrontare le onde a Mavericks.

