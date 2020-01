Jean Alesi/ “Gli anni in Ferrari indimenticabili, Leclerc a breve campione del mondo”

L’ex pilota di Formula 1, Jean Alesi, ha affrontato svariati argomenti durante l’intervista concessa al programma “I Lunatici”, su Rai Radio 2. Memorabili gli anni in Ferrari del francese: “Gli anni in Ferrari sono indimenticabili. Vedere i tifosi che ancora oggi mi ricordano mi fa sempre molto piacere. Non potrò mai dimenticare la vittoria al Gp del Canada nel 1995. Era il mio compleanno, fu una giornata pazzesca”. Una passione, quella dei motori, che è nata fin da giovanissimo: “Non volevo andare a scuola, preferivo guidare. Ero un po’ il monello della famiglia. Sono sempre stato più attirato dal guidare che dall’andare a scuola”. Ma inizialmente non tutti erano d’accordo con il giovane Jean, a cominciare dal nonno, che poi si è dovuto ricredere: “La mia famiglia è siciliana, vivevamo tutti sotto allo stesso tetto, mio nonno ogni tanto mi prendeva da parte e mi chiedeva quando avrei messo la testa a posto e sarei andato a lavorare”.

JEAN ALESI: “MIO NONNO FU FELICE SOLO QUANDO ENTRAI IN FERRARI”

“Quando entrai in Formula 1 – prosegue Alesi nel suo racconto – lui un po’ era felice, ma sotto sotto per lui la Formula 1 era solo la Ferrari. Quindi è stato felice solo quando sono entrato in Ferrari. Non c’è più, ci guarda dal cielo, ma sono felice che da vivo mi ha visto guidare la Rossa”. Un’esperienza, quella a Maranello, che ha segnato la carriera del francese: “Arrivare a Maranello, entrare a Fiorano, guidare sulla pista, è una cosa unica. Quello che vivi in Ferrari non lo vivi in nessun altro posto al mondo. Ho sempre avuto tanta fede, tanto rispetto per quei colori”. Per Alesi c’è un pilota nella storia della Formula 1 sopra tutti: “Senna. Aveva un controllo di macchina fuori dal normale. La grinta, lo spettacolo e l’emozione che mi ha dato lui, non me l’ha trasmessa nessun altro”. E su Leclerc? “Un fenomeno. Sicuramente a breve sarà campione del mondo”.

