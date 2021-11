Jean Castex, positivo al covid primo ministro francese/ Era vaccinato con due dosi

Il primo ministro francese, Jean Castex, è risultato positivo al covid. Stando a quanto riportato da alcuni media francesi, e poi dall’Adnkronos, il premier transalpino era immunizzato, quindi vaccinato con due dosi, ma evidentemente la sua protezione è scemata. Inoltre, sempre secondo la stampa d’oltralpe, Jean Castex è entrato in contatto con una persona risultata positiva al coronavirus, (e risulta quindi essere in isolamento), e molto probabilmente si tratta di una delle figlie, quella di 11 anni.

Black Friday 2021/ Da Trony sconti Apple: dall'iPhone 12 al MacBook Air

Dopo la notizia, il premier belga Alexander De Croo e 4 ministri, si sono messi a loro volta in isolamento avendo avuto dei contatti “ravvicinati” proprio con Castex nelle ultime ore. De Croo si sottoporrà al test molecolare nella giornata di domani e rimarrà in quarantena in attesa del risultato, e lo stesso faranno i ministri del Belgio Wilmès, Van Quickenborne, Dedonder e Verlinden.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: terza dose dopo 5 mesi, restrizioni solo per no vax?

JEAN CASTEX POSITIVO AL COVID: IN ISOLAMENTO ANCHE 4 MINISTRI DEL BELGIO E IL PREMIER DE CROO

La notizia della positività del primo ministro transalpino giunge a poche ore dalla deposizione di una corona con i colori di Francia a Belgio ai piedi del monumento eretto in memoria delle vittime degli attentati terroristici del 22 marzo 2016 in rue de la Loi, a Bruxelles, azione eseguita proprio dai due premier stranieri. Con loro vi erano anche Annelies Verlinden, ministro degli Interni, Sophie Wilmès, ministro degli Affari esteri, Vincent Van Quickenborne, ministro della Giustizia e Ludivine Dedonder, ministro della Difesa, nonché i francesi Gérald Darmanin, ministro dell’Interno, Eric Dupond-Moretti, ministro della Giustizia, Florence Parly, ministro delle Forze armate e Clément Beaune, segretario di Stato per gli affari europei.

LICEO "FLUIDO" A TORINO/ Quando l’asterisco diventa razzismo ideologico

Il gruppo si è posizionato dietro al duo De Croo, Castex, per poi stringersi la mano e lasciare la scena. «La sua agenda – hanno riferito fonti governative, in merito a Castex – verrà modificata nei prossimi giorni in modo che possa continuare le sue attività mentre è in isolamento». Sono attesi aggiornamenti e novità nelle prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA