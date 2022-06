Jean-Louis Trintignant, com’è morto?/ L’attore francese era malato da tempo

Una leggenda del cinema francese, uno dei migliori attori della sua generazione. Jean-Louis Trintignant ha scritto pagine importanti della storia del cinema e la sua morte è una grave perdita per il mondo intero. Il noto interprete si è spento oggi, venerdì 17 giugno 2022, all’età di 91 anni. La conferma arriva dalla sua famiglia, come confermato dai principali media transalpini.

Jean-Louis Trintignant si è ritirato dalle scene nel 2018 per motivi di salute. Come confermato dallo stesso attore, quattro anni fa fu colpito da un tumore. “Il cinema è finito”, rivelò in un’intervista ai microfoni di Nice Matin, nella quale spiegò anche le ripercussioni della malattia sulla vita di tutti i giorni: “Non mi muovo più da solo, ho sempre bisogno di qualcuno che mi stia appresso per dirmi di stare attento”.

ADDIO A JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

Con 160 interpretazioni tra cinema e teatro, Jean-Louis Trintignant è stato tra gli attori più amati dal pubblico francese. L’ultima apparizione è legata a Les plus belles années d’une vie di Claude Lelouch, arrivato nelle sale nel 2019. Da E Dio creò la donna a Il sorpasso, l’attore di Piolenc si affermò alla fine degli anni Cinquanta. La consacrazione arrivò nel 1966 in Un uomo, una donna di Claude Lelouch, vincitore del Grand Prix per il miglior film al 19º Festival di Cannes, ex aequo con Signore & signori, e dell’Oscar come miglior film straniero. E ancora: Il conformista, La donna della domenica, Tre colori – Film rosso, senza dimenticare la meravigliosa collaborazione con Michael Haneke, che gli regalò uno dei ruoli più belli della carriera in Amour. Una carriera da incorniciare, dunque, come testimoniato dal ricco palmares: i premi a Cannes e Berlino, oltre al Premio Cesar nel 2013 e al David di Donatello speciale nel 1972. Grandi soddisfazioni, sicuramente, ma Jean-Louis Trintignant ha dovuto fare i conti con tragedie personali che hanno lasciato il segno. Nel 1969 la figlia Pauline morì all’età di 10 mesi, mentre nel 2003 la figlia Marie fu uccisa di botte dal compagno Bertrand Cantat.

