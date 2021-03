Jeda, fidanzato Vera Gemma, furioso/ Lei apprezza Akash e lui fa le smorfie…

Colpo di scena ieri sera all’Isola dei Famosi 2021 dove, ad un tratto, ecco inquadrato quello che sembra sia il fidanzato di Vera Gemma. La mascella del pubblico del programma è quasi caduta a terra ma non tanto per via del fatto che nessuno si aspettava un annuncio del genere, ma perché il giovane Jeda, ha 22 anni e ce ne sono ben 28 di differenza con la bella attrice con la quale sta ormai dallo scorso anno, almeno nove mesi. Fin qui tutto normale se non fosse che Jeda sembra già aver mandato giù il primo boccone amaro e chissà quanti altri ne arriveranno dall’Honduras per lui per via dell’essere libera e al di sopra delle catene di Vera Gemma. Ma cosa è successo di preciso e cosa potrebbe aver infastidito il fidanzato della Gemma?

Jeda, fidanzato Vera Gemma, furioso per gli apprezzamenti ad Akash

Un video mostra Jeda in un momento particolare, ovvero quello in cui Ilary Blasi indagando sui rapporti tra i naufraghi e fa venire a galla il fatto che Vera Gemma sembra aver puntato già un altro giovane, il modello Akash Kumar: “Francamente con lui un girin…”. Ilary Blasi le fa notare che in studio c’è il fidanzato e che la sta guardando ma questo non le impedisce di non continuare nel suo discorso rivelando la sua simpatia per il modello dagli occhi di ghiaccio che, dall’alto del suo amor proprio, non ha potuto far altro che sorridere di gusto e sentirsi lusingato.

Ecco di seguito il video del momento:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIPERISSIMA TRASH (@viperissimatrash)

