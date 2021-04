Jeda, fidanzato Vera Gemma/ “Non sento i commenti, li lascio affogare…”

La vera rivelazione dell’Isola dei Famosi 2021 che torna in onda oggi, giovedì 15 aprile, in prima serata su canale 5, si chiama Jeda ed è il fidanzato di Vera Gemma. Il giovane compagno dell’attrice che, in Honduras, dopo essere stata eliminata è riuscita a tornare in gara accettando di restare su Playa Esperanza dove sta vivendo con le altre eliminate Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, ha conquistato tutti sin dalla prima puntata. Schietto, sincero, senza peli sulla lingua e molto simpatico, ha ormai conquistato Ilary Blasi che lo saluta puntualmente concedendogli anche la possibilità di parlare durante ogni puntata. Tuttavia, accanto ai complimenti, non mancano le critiche a cui, però, Jeda risponde con l’amore che prova per Vera. Nonostante la differenza d’età, il sentimento, tra i due, è vero e ha convinto la famiglia della figlia di Giuliano Gemma.

JEDA, FIDANZATO VERA GEMMA/ Lui: "stai spaccando tutto, continua così!"

JEDA, IL FIDANZATO DI VERA GEMMA RISPONDE ALLE CRITICHE

Jeda e Vera Gemma sono molto innamorati e molto uniti. Il 22enne è riuscito a convincere Vera a restare in Honduras continuando l’avventura da naufraga sulla Playa Esperanza dell’Isola dei Famosi 2021. Di fronte alle critiche, così, il fidanzato della naufraga risponde con il sorriso, ma anche con un post sui social. “Non li sento i commenti di questi li lascio parlare. Li lascio affogare mentre prendo il volo. E divento un puntino lontano nel cielo che stanno a guardare”, ha scritto su Instagram. Jeda, anche questa sera, sarà nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per sostenere la fidanzata che, sola con Elisa Isoardi e Miryea Stabile, ha ritrovato la serenità, la grinta e la determinazione che le servono per arrivare fino in fondo.

