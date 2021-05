Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Star dell’Isola dei Famosi, nuovo show con Ilary Blasi?

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, è la vera star dell’Isola dei Famosi 2021. Sin dalla prima puntata, il 22enne si è messo in mostra conquistando le attenzioni del pubblico anche grazie ai siparietti con Ilary Blasi. Nonostante il ritorno di Vera Gemma, infatti, Jeda continua ad esseere presente in studio durante le dirette del reality e, nella scorsa puntata, insieme alla conduttrice, ha dato vita ad un nuovo show. “Da quanto è tornata Vera non mi scrivi più! Sedotta e abbandonata!”, ha detto la Blasi scatenando il sorriso di Jeda che, con la complicità del popolo del web, porterà a cena la conduttrice. “Ormai è fatta! Scegli il ristorante che andiamo a cena!” ha detto Ilary al fidanzato di Vera Gemma dopo aver scoperto che l’invito a cena era stato twittato 10mila volte.

Vera Gemma "Gelosa di Ilary Blasi? Forse se.."/ Dovrà contenere la passione di Jeda per Ilary?

Jeda, futuro concorrente del Grande Fratello Vip?

Tornata dall’Isola dei Famosi 2021, Vera Gemma, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, ha ammesso che non chiuderebbe le porte al Grande Fratello Vip. Il popolo del web, però, vedrebbe benissimo, tra i futuri concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini, proprio Jeda. Il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip si formerà nei prossimi mesi. Signorini coglierà al volo l’occasione offrendo la possibilità di partecipare proprio a Jeda? Nel frattempo, i fans dell’Isola dei Famosi 2021 aspettando l’inizio della nuova puntata per vedere nuovamente Jeda alle prese con Vera Gemma e Ilary Blasi, pronta a punzecchiare il fidanzato dell’ex naufraga. Jeda, dunque, questa sera, sarà ancora il protagonista della puntata?

LEGGI ANCHE:

Vera Gemma Vs Valentina Persia "La regina dell'Isola sono io!"/ "Risulti antipatica"Ilary Blasi e Jeda: "Presto a cena insieme"/ Smacco a Vera Gemma e invito in diretta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA