Jeff Bezos “minaccia” Leonardo Di Caprio/ Reazione dopo il flirt con Lauren Sanchez

La compagna del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, Lauren Sanchez, durante la decima edizione dell’ Art + Film Gala tenutosi Los Angeles lo scorso sabato, l’evento che onora le personalità di spicco nei settori della moda, del cinema, dell’arte e dell’intrattenimento, ha chiacchierato con Leonardo DiCaprio. Durante la chiacchierata la donna è apparsa decisamente affascinata dall’attore nonostante al suo fianco ci fosse il suo compagno.

Jeff Bezos non ha tardato a rispondere all’attore con un tweet diventato virale per “mettere in guardia” l’attore. Nella foto il miliardario è apparso a torso nudo mentre abbraccia un cartello con su scritto: “Pericolo! Scogliera ripida. Caduta fatale”, di corredo a questa foto il patron di Amazon ha scritto in maniera ironica: “Leo, vieni qui, voglio mostrarti qualcosa…”

Jeff Bezos risponde a Leonardo DiCaprio

Nel video dell’incontro da Jeff Bezos, Lauren Sanchez e Leonardo Di Caprio si nota come la donna, dopo aver parlato con l’attore, ha dato l’impressione di volerlo seguire, nonostante con il suo fidanzato dovesse andare da un’altra direzione.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si frequentano da gennaio 2019 da quando lui ha ufficializzato la notizia del divorzio dalla moglie dopo 25 anni di matrimonio. La donna è molto celebre negli Stati Uniti e ha presentato il programma mattutino Good Day La e il talent So You Think You Can Dance affermandosi come prima donna di origini latine ad aver condotto una striscia dedicata all’informazione sul canale sportivo Fox e su Channel 13, nonché una pilota di elicotteri.

