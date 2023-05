Jeff Bezos sposa Laura Sanchez?/ La proposta con anello sullo yacht

Jeff Bezos fidanzato ufficialmente con Lauren Sanchez

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si è fidanzato ufficialmente con la giornalista e filantropa Lauren Sanchez, al suo fianco da cinque anni. Secondo quanto confermato da CNN, People e New York Post, il magnate avrebbe chiesto alla compagna di sposarlo. La coppia si trova a Cannes dove ha partecipato alla premiere del film “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, presentato al Festival del cinema di Cannes. Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati fotografati a bordo dello yacht da 500 milioni di dollari del fondatore di Amazon, chiamato Koru.

Un dettaglio non è passato inosservato: il vistoso anello al dito della giornalista. L’anello è incastonato con un diamante bianco che, secondo gli esperti, vale 20 carati e 2,5 milioni di dollari. Secondo una fonte vicina alla coppia, Bezos si sarebbe inginocchiato davanti alla sua compagna per farla la proposta di matrimonio. Sulla prua dell’imbarcazione è anche presente una scultura di sirena, che riproduce le sembianze della Sanchez.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono conosciuti nel 2016 grazie ad alcuni amici in comune, quando entrambi erano ancora sposati. I due hanno ufficializzato la loro relazione a gennaio 2019, quando l’imprenditore annunciò il divorzio dalla moglie MacKenzie Scott, con cui è stato insieme per 25 anni e con cui ha avuto 4 figli. Anche la giornalista ha divorziato dal marito Patrick Whitesell dopo 13 anni con cui ha avuto due figli. La Sanchez ha anche un altro figlio avuto con l’ex stella NFL Tony Gonzalez. Lauren Sanchez è stata conduttrice del programma del mattino di Los Angeles Good Day LA. Da quando sta insieme a Bezos ha lasciato il lavoro per dedicarsi interamente alla fondazione di beneficenza del compagno, la Bezos Earth Fund.

Lauren Sanchez shows off massive engagement ring on Jeff Bezos’ $500M yacht https://t.co/LLiqopVWB8 pic.twitter.com/XDwDqMQWh1 — Page Six (@PageSix) May 22, 2023













