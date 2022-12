Jeff Koons, chi l’ex marito di Ilona Staller/ L’ex attrice hard: “Con lui fu terrificante”

Ilona Staller Cicciolina e il rapporto burrascoso con l’ex marito di Jeff Koons

Jeff Koons è l’ex marito di Ilona Staller Cicciolina, nonché il padre di Ludwig Maximillian Koons. La separazione avvenuta tanti anni fa tra l’attrice hard è l’uomo è stata a dir poco turbolenta e ha sconvolto gli equilibri del bimbo fin da suoi primi anni di vita. Oggi Ludwig Maximillian Koons è un adulto, ha quasi trent’anni, i suoi genitori però sono ancora distanti dopo un passato evidentemente incandescente. In una intervista rilasciata nei salotti di Verissimo, l’ex pornoattrice 70enne ha descritto come un incubo il rapporto con l’ex marito Jeff Koons. “Abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente”, ha denunciato Ilona Staller.

I due hanno combattuto anche nelle aule di tribunale per ottenere l’affidamento del figlio, superando i limiti del buon senso e della ragionevolezza nel corso delle trattative. “Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti”, ha raccontato lei.

Ilona Staller Cicciolina spara a zero sull’ex marito Jeff Koons: “Vissuti periodi terrificanti”

“Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento”, ha continuato Ilona, rimarcando i terribili contrasti con l’ex marito Jeff. Anche se la Staller è riuscita a vincere la causa, quel periodo la rattrista e i ricordi che vi associa sono molto dolorosi.

“È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, le persone non mi riconoscevano, ma ho reagito per mio figlio. Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe”, ha detto Cicciolina ai microfoni della Toffanin. Insomma un capitolo difficile che Ilona non dimentica, anche se vorrebbe. Le ferite, le incomprensioni e le pagine buie del suo rapporto con l’ex marito fanno ancora male.

