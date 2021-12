Jeff Koons, ex marito Ilona Staller/ “Da lui cattiverie inaudite, mi ha fatto male…”

Tra gli argomenti che Ilona Staller affronterà a Verissimo oggi, domenica 5 dicembre 2021, c’è anche il tormentato rapporto con l’ex marito Jeff Koons, con cui ha avuto il figlio Ludwig. «Abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi. Mi sono annullata al suo fianco», dichiara l’ex pornostar, al secolo Elena Anna Staller, secondo quanto riportato dalle anticipazioni del programma condotto da Silvia Toffanin. Sono accuse pesanti quelle rivolte all’artista: «Ha commesso delle cattiverie inaudite». E per rendere l’idea fa anche un esempio: «Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente».

Ma Ilona Staller ricorda anche quando Jeff Koons le avrebbe portato via il figlio per cinque mesi: «Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti». Quindi, Cicciolina rievoca la battaglia legale con l’ex marito per il figlio.

Ilona Staller “Jeff Koons? Per lui periodo terrificante”

«Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione», spiega Ilona Staller a Verissimo. L’ex attrice a luci rosse ha vissuto «cinque mesi molto dolorosi» al termine dei quali c’è stato il lieto fine, perché è riuscita a vincere la causa per l’affidamento del figlio Ludwig. Non può però dimenticare quel periodo doloroso e travagliato. «È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, le persone non mi riconoscevano, ma ho reagito per mio figlio». Peraltro, l’artista non le «riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe». Infatti, Cicciolina cita le numerosissime cause che ha intentato.

Di recente i due sono tornati a far parlare di loro per delle foto vendute in un’asta segreta nella suite presidenziale di un hotel di lusso di Dubai. Si tratta di “Made in Heaven“, foto in cui sono immortalati proprio Jeff Koons e l’ex moglie Ilona Staller, per anni sua musa ispiratrice. Si tratta di una serie di cento foto. Una ha raggiunto subito i 296mila dollari, ma la più pagata è quella di 398mila dollari, acquistata da un collezionista di Pechino.



