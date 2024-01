Jeffrey Epstein, svelati 187 nomi dei documenti segreti/ Bill Clinton, Michael Jackson e Copperfield

Dopo l’indiscrezione degli scorsi giorni, si è alzato il velo sull’elenco delle oltre 150 persone legate alla vicenda giudiziaria di Jeffrey Epstein, il ricco finanziere americano che è morto in carcere a New York nel 2019, ufficialmente suicidatosi, in attesa del processo per traffico sessuale di minorenni. Condannata anche Ghislaine Maxwell, imprenditrice britannica nonché ex compagna proprio di Epstein. Come riferisce il sito di RaiNews i nomi legati all’inchiesta sono stati tenuti segreti per anni finché un giudice non ha stabilito che non vi sarebbe alcuna giustificazione legale per continuare a tenere gli stessi sotto sigillo. Nella prima tranche vi sono 40 documenti che in precedenza non erano mai stati divulgati, per un totale di 1.000 pagine fra deposizioni e dichiarazioni.

Angelo Stoppani, morto a 86 anni il Signor Peck, re della gastronomia/ Diede i 'natali” a Carlo Cracco

Spiccano quindi i 150 nomi di cui sopra, fra cui una serie di soci di Jeffrey Epstein già in precedenza identificati come John o Jane Doe (il nome che gli Usa assegnano in automatico alle persone ‘coinvolte’), emersi da una causa intentata da Virginia Giuffre contro l’ex amante del finanziere, la suddetta Maxwell, condannata a 20 anni per aver reclutato le vittime minorenni. La Giuffre ha accusato Epstein e Maxwell di averla obbligata ad avere un rapporto sessuale con Andrea, principe britannico, quando aveva 17 anni, e che ha denunciato l’ereditiera per diffamazione, accuse rimandate al mittente. Nel 2021, poi, Giuffre aveva denunciato anche il principe Andrea ma le due parti erano riuscite a trovare un accordo milionario prima che la vicenda finisse nelle aule dei tribunali, con tutto ciò che ne sarebbe conseguito. Rainews comunque specifica che: “L’elenco di nomi ha alimentato curiosità e speculazioni su social e media ma non è una lista di ‘clienti’ e non presuppone alcuna accusa di complicità nei crimini di Epstein”.

Ospedale Buzzi Milano, inaugurata nuova terapia intensiva pediatrica/ 200 metri quadri e 8 posti letto

JEFFREY EPSTEIN, PRIMA TRANCHE DI DOCUMENTI CON 187 NOMI: ECCO CHI COMPARE NELLA LISTA

Secondo TgCom24.it nell’elenco potrebbero esservi comunque personaggi di spicco nel mondo di affari, politica e media che erano vicini al finanziere suicida e che probabilmente visitarono l’isola privata dello stesso.

Secondo la CNN, questa prima tranche di documenti non conterrebbe alcuna “rivelazione bomba” come invece qualcuno si attendeva, mentre il Corriere della Sera (secondo cui i nomi emersi sarebbero 187) nomina Michael Jackson, David Copperfield e Bill Clinton, quest’ultimo menzionato più di 50 volte nei documenti secondo quanto scrive la ABC, ma lo staff dell’ex presidente ha sempre chiarito che i rapporti con Epstein sarebbero stati tagliati prima dell’avvio delle indagini.

Grosseto, 27enne morto dopo meningite fulminante/ Febbre a 40 e macchie violacee su tutto il corpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA