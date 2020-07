Jennie delle Blackpink con la maglia col logo del Napoli/ Web impazzito e foto virale

Si chiama Jennie e sta facendo impazzire il web. Stiamo parlando di una delle cantanti delle Blackpink, un gruppo kpop coreano, famosissimo in tutto il mondo. Una star che conta ben 29 milioni di followers e che col suo ultimo outdit sta facendo grande scalpore sul web. Jennie si è esibita con la sua band al Music Core (TV show musicale della MBC) con indosso un particolare outfit targato GCDS sul quale spicca il logo del Napoli sulla spalla. Stiamo parlando del logo della squadra di calcio napoletana, un dettaglio che ha inevitabilmente destato grande curiosità visto il mancato collegamento tra la star coreana e il Napoli. Le foto dell’outfit indossato dalla cantante stanno intanto spopolando sul web, tanto che anche il Napoli l’ha postato nelle sue storie Instagram.

Chi è Jennie, la star delle Blackpink di cui tanto si parla?

Ma chi è questa star che tanto sta facendo parlare di se nelle ultime ore? Jennie Kim è nata il 16 gennaio 1996 a Cheongdam-dong nel Distretto di Gangnam a Seul ed è figlia unica. Il primo giugno 2016, Jennie è stata il primo membro svelato al pubblico del nuovo gruppo femminile della YG Entertainment, le Blackpink per l’appunto. L’8 agosto 2016, Jennie ha debuttato con le Blackpink con l’uscita del loro singolo Square One. La cantante ha successo anche nella moda, tanto che è stata inizialmente scelta come nuova modella per Chanel Korea Beauty, poi è diventata la musa per il marchio Harper’s Bazaar Korea nel gennaio 2018. Inoltre è diventata Ambasciatrice di Chanel in Corea a giugno.





© RIPRODUZIONE RISERVATA