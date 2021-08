Jennifer Aniston e David Schwimmer di Friends fidanzati?/ Spunta l’indiscrezione

Jennifer Aniston e David Schimmer stanno insieme? Una fonte ha rivelato al tabloid Closer che i due attori si frequenterebbero da qualche tempo. Jennifer aniston e David Schimmer si conoscono da circa vent’anni. Insieme hanno contribuito al successo di Friends, una delle serie tv ancora oggi tra le più amate dal pubblico. In Friends, i due attori formavano una coppia ed ora potrebbero formarla anche nella vita vera. Stando a quando rivela il tabloid Closer, la reunion di Friends avrebbe avvicinato la Aniston e Schimmer che avrebbero cominciato a frequentarsi. Sarà un semplice rapporto amichevole o tra i due nascerà presto l’amore? Dopo aver condiviso il set di Friends per anni, Jennifer aniston e David Schimmer sono sempre stati grandi amici. Il tempo avrà tramutato l’affetto che li lega in un sentimento più profondo?

Beautiful anticipazioni: il ritorno di Sheila/ L'attore di Finn: "Sconvolgerà tutto"

Jennifer Aniston e David Schimmer: dall’amicizia all’amore?

Tornare sul set di Friends avrebbe riavvicinato Jennifer Aniston e David Schimmer i quali avrebbero capito di essere ancora legati da un forte feeling. Dopo la reunion della serie tv, i due attori avrebbero ricominciato a sentirsi e a scambiarsi messaggi fino alla decisione di Schimmer di lasciare New York per andare a trovare la Aniston che vive a Los Angeles. La fonte, inoltre, consultata da Closer avrebbe raccontato di una passeggiata che i due attori si sarebbero concessi in uno dei vigneti di proprietà della Aniston a Santa Barbara. Tra i due il feeeling sarebbe evidente. Tra due degli interpreti più amati di Friends, dopo anni, nascerà davvero l’amore?

LEGGI ANCHE:

Gianluigi Gelmetti è morto/ É stato il direttore dell’Opera di RomaCecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori?/ Belen "Sarà una madre..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA