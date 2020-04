Jennifer Lopez/ Alex Rodriguez matrimonio in Italia solo rimandato? (One World: Together at Home)

Pubblicità

Jennifer Lopez sarà tra i presenti all’evento One World: Together at Home del 18 aprile. Da diverso tempo, JLo non fa più avere notizie in merito ad un suo imminente progetto musicale. Ad ogni modo, i fan la seguono con la speranza che la cantante di origini portoricane possa regalare loro un altro album e magari un magico tour intorno al mondo. Comunque, la bella newyorchese riesce sempre a far parlare di sé. In primo luogo, ha conquistato il mondo musicale e non solo grazie alla favolosa esibizione fatta nell’intervallo del SuperBowl, il più grande evento di football americano degli Stati Uniti. Insieme alla collega Shakira, J-Lo ha esaltato il pubblico e regalato uno show che resterà negli annali. Ora su Instagram ha postato una foto che ha generato pareri contrastanti. Difatti, la star si mostra con un outfit particolare, piumato e di colore rosa. Di recente poi l’artista ha confessato di volere un futuro semplice e tranquillo, col sogno magari di trasferirsi in Italia.

Gossip e curiosità su Jennifer Lopez

Il Coronavirus ha rovinato i piani sentimentali di Jennifer Lopez. La meravigliosa artista doveva sposarsi insieme ad Alex Rodriguez. I due si erano fidanzati ufficialmente in una location da sogno, una spiaggia incontaminata delle Bahamas. Ora però questa pandemia globale ha rovinato i piani della cantante. Ad ogni modo, Jennifer ed Alex non si sono persi d’animo, anzi hanno già fatto sapere di star organizzando le loro prossime nozze. E ci sarà una sorpresa per tutti i fan della cantante: molto probabilmente la celebrazione si svolgerà in Italia. Non è la prima volta che il Bel Paese ospita celebrità dello Star System per matrimoni ed occasioni importanti. Chissà dove si svolgeranno le nozze, ma occhio alle notizie e al non farsi cogliere impreparati!

Jennifer Lopez: storia e successi

Jennifer Lopez ha iniziato la sua carriera in televisione ed a poco a poco ha fatto strada nel mondo del cinema. Il suo talento è realmente vasto ed ha continuato nella sua scalata al successo sfondando anche nel mondo della musica. Attualmente, Jennifer ha pubblicato ben 8 album in studio. Al momento è una personalità conosciuta in tutto il mondo che ispira gli altri e che viene riconosciuta come una delle donne più belle al mondo.

Foto, “We wear pink”

Visualizza questo post su Instagram On Wednesday's we wear pink. 💖 Sending you all 💕💕💕





