Jennifer Lopez in palestra/ Ignora coronavirus e scatena l’ira dei fan “Una stupida”

Finisce nell’occhio del ciclone Jennifer Lopez. La superstar americana è stata paparazzata mentre si recava presso una palestra di Miami, in Florida, assieme al suo fidanzato Alex Rodriguez. Nulla di particolarmente strano se non fosse che le foto risalgono a questi giorni, quando la palestra in questione è stata chiusa per il coronavirus, con tanto di avviso appostato sulla porta: “La palestra non è aperta.Restate a casa, state al sicuro”. Così come accaduto in Italia, i luoghi di aggregazione come appunto le palestre, le discoteche, i ristoranti e via discorrendo, sono stati i primi ad essere chiusi oltre oceano per provare a contenere l’epidemia da covid-19. Tutti stanno cercando di rispettare le misure restrittive, ma J Lo, in barba ai divieti, si è invece recata in palestra nonostante la sua mega villa hollywoodiana sia più che attrezzata per allenarsi in casa. “Perchè – commentano in molti, come riporta l’edizione online de Il Giornale – se imponi al tuo bodyguard certe norme di sicurezza vuol dire che sai che il virus è in giro, allora perché non dai il buon esempio e te ne stai a casa, senza far rischiare la vita anche a quel poveraccio che ti fa da guardia del corpo e autista?”.

JENNIFER LOPEZ IN PALESTRA: “SI VANTA DI ESSERE DEL GHETTO MA…”

Jennifer Lopez si è sempre rifiutata di rilasciare ogni commento nelle scorse settimane, anche sulla possibilità che migliaia di persone si siano potute contagiare durante l’ultimo Super Bowl tenuto sempre in Florida, in quel di Tampa, rimandando al mittente la questione e continuando imperterrita a fare la stessa vita di prima. Così, nonostante la palestra fosse chiusa, la popstar è riuscita a farsi aprire la porta del retro, allenandosi con il suo compagno. “Con l’arroganza di chi crede che il virus colpirà solo gli altri – scrive un altro utente – magari i meno abbienti, proprio lei che non fa che vantarsi di essere ‘una del ghetto’ ma è solo l’ennesima viziata celebrità a cui il successo ha dato alla testa”, e ancora: “J.Lo crede che a lei non possa essere vietato un bel niente, si sente una divinità immune dal contagio di un virus però molto democratico che contagia ricchi e poveri”. Infine questo commento inferocito: “La sua arroganza è pari alla sua stupidità se solo la guardia del corpo usa la mascherina per proteggersi e lei e il suo bellimbusto un bel niente”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA