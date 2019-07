JENNIFER LOPEZ COMPIE 50 ANNI/ Matrimonio in arrivo con Alex Rodriguez: “sono felice”

Jennifer Lopez festeggia 50 anni. Un compleanno speciale per la bellissima JLo che per l’occasione ha organizzato un tour “It’s My Party Tour” con l’ultima tappa in programma il 25 luglio a Miami. Nel giorno del suo compleanno la splendida artista ha annunciato anche il quarto matrimonio; questa volta il fortunato è l’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez con cui è legata sentimentalmente dal 2016. A marzo scorso è arrivata la proposta di matrimonio in occasione di una vacanza alle Bahamas. I 50 anni di JLO ricadono quest’anno nell’anniversario di due eventi che hanno segnato la storia contemporanea: il concerto musicale di Woodstock e il primo sbarco dell’uomo sulla Luna. Nell’estate del 1969 nel quartiere Castle Hill di New York nasce una bambina destinata a diventare una stella.

Jennifer Lopez 50 anni: “mi sento forte e grata”

“Mi sento una superwoman. Sono emozionata, ma soprattutto mi sento forte, felice e grata”. Con queste parole Jennifer Lynn, nome vero di Jennifer Lopez, commenta i suoi primi 50 anni. Bella, anzi bellissima, JLO non dimostra affatto la sua età. Basta guardare una delle tante foto pubblicate sui social per rendersi conto che JLo è in splendida forma complice una dieta attenta e tanto tanto allenamento. “I 50 anni sono davvero un secondo atto” – ha dichiarato la cantante alla stampa America – “Qualcuno sostiene che è l’età giusta per reinventarsi ma io preferisco dire che è l’età migliore per evolverci, per migliorarci, per crescere e imparare. Bisogna rifiutare l’idea che arrivati a una certa età cominci la discesa”. Dal Bronx, quartiere malfamato di New York, al successo internazionale, Jennifer Lopez è la dimostrazione che nella vita tutto è possibile.

Jennifer Lopez età: “Cerco di entusiasmarmi delle cose “

50 anni e non dimostrarli. E’ il caso di Jennifer Lopez, l’artista conosciuta anche come Jenny from the Block per via delle sue origini. Nata nel 1969 da genitori di origini portoricani, JLO è una delle artiste più amate degli anni 2000. Una carriera di grandi successi sia nel mondo della musica che del cinema che l’hanno consacrata diva di fama mondiale. Non solo, JLo è anche una donna bellissima che continua a vivere la vita con entusiasmo e passione: “non penso a me dal punto di vista dell’età penso solo a ciò che ho fatto, questo è ciò che faccio e continuo a farlo” ha detto durante un’intervista. A chi le chiede come faccia a dimostrare di avere 20 anni in meno dice: “Cerco di entusiasmarmi delle cose cosi anche gli altri possono entusiasmarsi, non mi piace ripetere”.



