Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati?/ “Lei non vuole più sposarlo”

Un colpo di scena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Stando a quanto rivelato da diverse fonti a People e E!, la coppia di Hollywood ha annullato il fidanzamento quasi due anni dopo la romantica proposta di nozze. Se non fosse stato per la pandemia di Covid-19 i due, ad oggi, sarebbero infatti già marito e moglie. La Lopez (51 anni) e Rodriguez (45) avrebbero dovuto convolare a nozze nel 2020 in Italia, poi l’evento è stato riprogrammato per quest’anno ma, a quanto pare, non avrà luogo.

La notizia è una sorpresa per i fan, anche perché la coppia è stata vista insieme in pubblico l’ultima volta al Super Bowl LV a Tampa Bay, in Florida, a febbraio. E come dimenticare il bacio all’insediamento del presidente Joe Biden a gennaio, quando la Lopez ha cantato un mash-up di “This Land is Your Land”, “America the Beautiful” e il suo successo “Let’s Get Loud”.

Jennifer Lopez e le ultime dichiarazioni sulle nozze con Alex Rodriguez

Stando a quanto riportato da queste fonti, pare che a tornare sui propri passi sia stata proprio Jennifer Lopez, non più sicura che sposare Alex Rodriguez fosse per lei giusto. D’altronde la star ha già tre matrimoni (falliti) alle spalle, cosa che potrebbe dunque aver inciso in questo dietrofront. Tornado a qualche tempo fa, La Lopez aveva dichiarato, in un’intervista a Elle, di non avevano fretta di dire “Lo voglio”. In quell’occasione l’artista ha poi dichiarato: “Abbiamo rimandato il matrimonio due volte. Avevamo pianificato quello che volevamo davvero, davvero, [ma] non so se saremo in grado di ricrearlo. L’abbiamo annullato e da allora non ne abbiamo più parlato”. Al momento né Jennifer Lopez né Alex Rodriguez si sono però espressi sulla notizia, smentendola o confermandola.



