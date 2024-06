Jennifer Lopez, il piano per salvare il matrimonio con Ben Affleck/ “Vacanze in Italia ma non da soli…”

Jennifer Lopez pronta a recuperare il rapporto con il marito Ben Affleck con una vacanza in Italia

Jennifer Lopez e il marito Ben Affleck starebbero vivendo un periodo di crisi che la cantante 54enne è però determinata a superare. È per questo che, stando a quanto fa sapere People, la cantante starebbe organizzando una vacanza in Italia insieme alla sua dolce metà e non solo. Jennifer Lopez si prepara a tornare nel mostro paese dopo aver trascorso in passato delle bellissime vacanze in località come il Lago di Como, Milano, la sua amatissima Capri e Firenze.

Ben Affleck e Jennifer Lopez, perchè si sono lasciati?/ L’attore tra lo ‘spettro’ dell’alcolismo e ‘ostilità’

Per questa estate avrebbe però in mente delle mete tutte nuove per ritrovare il romanticismo col marito Ben Affleck, in particolare vorrebbe visitare la Costiera sorrentina, Taormina e le isole Eolie. Un viaggio che, tuttavia, non vedrebbe Jennifer e Ben da soli, in quanto la star mondiale avrebbe in progetto di coinvolgere i figli di entrambi oltre che gli amici più intimi.

Jennifer Lopez e Ben Affleck pronti al divorzio? Separati alla festa del figlio di lui/ "Contrasti pesanti"

Jennifer Lopez e l’amore per l’Italia: “È bellissima”

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono i protagonisti di una storia d’amore che per decenni ha incantato il pubblico di tutto il mondo. I due hanno avuto una relazione molti anni fa che si è poi conclusa bruscamente per poi riprendere tempo dopo. Jennifer e Ben si sono innamorati di nuovo e sposati, arrivando a quel lieto fine che in tanti speravano. Ecco perché Jennifer non è assolutamente disposta ad arrendersi alla crisi che li ha investiti. E quale migliore occasione per farlo di una vacanza in un luogo che entrambi hanno amato? È stata proprio la cantante, in un’intervista del 2023 a Travel + Leisure, a palesare il suo grande amore per l’Italia, dichiarando: “Quando finalmente sono andata a trascorrere un paio di estati di seguito nel sud Italia, mi è davvero piaciuto moltissimo”. E ancora: “Adoro stare in acqua, a dire il vero. Sento che l’acqua è davvero qualcosa che mi calma. Posso davvero stare ferma e fissare l’oceano e il cielo. Mi piace semplicemente essere lì sulla costa, è bellissimo, mangiare fuori e godermi l’aria fresca.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA