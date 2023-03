Jennifer Lopez, moglie Ben Affleck/ “Sempre stato molto speciale nella mia vita”

Jennifer Lopez e il primo incontro con Ben Affleck

Jennifer Lopez è la moglie di Ben Affleck, ma anche una superstar internazionale. La coppia è senza alcun dubbio una delle più ricercate dai paparazzi e il loro ritorno di fiamma ha fatto sognare milioni di fan. Ben e Jennifer, infatti, sono tornati insieme nel 2021 per la seconda volta. Il primo incontro risale al 2001 quando i due si ritrovano sul set del film “Gigli”. A ricordare il primo incontro è stata la cantante che ha rivelato: “lavorando insieme, siamo diventati ottimi amici. Ci siamo resi conto solo dopo di essere pazzi l’uno dell’altra. Mi sono ritrovata a pensare a lui anche dopo la fine del film. Ma dovevo occuparmi dei miei affari, perché in quel periodo stavo uscendo da una relazione”.

Un anno dopo, nel 2002, Ben e J. Lo. annunciano ai media il loro fidanzamento con la cantante impegnata nelle carte di divorzio dall’ex marito, il ballerino Cris Judd.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: dal ritorno di fiamma al matrimonio

L’idillio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck finisce nel 2004. Dopo due anni d’amore la coppia si lascia e i due iniziano nuove relazioni. L’attore, infatti, si innamora e sposa con Jennifer Garner, madre dei suoi tre figli Violet, Seraphina e Samuel. La Lopez, invece, si lega al cameriere cubano Ojani Noa, al collega Marc Anthony padre dei gemelli Emme e Max fino a Alex Rodriguez. Nel 2021 il ritorno di fiamma con Ben con la cantante che ha confessato: “chi mi conosce davvero sa che, per me, Ben è sempre stato una persona molto speciale nella mia vita. Ho sempre pensato che quello che avevo provato per lui fosse stato il vero amore e, quando abbiamo ripreso a sentirci, quei sentimenti sono riaffiorati di nuovo e ho capito quanto fossero reali”.

L’amore tra i due è riscoppiato più forte che mai con una nuova consapevolezza e maturità rispetto a vent’anni fa. Proprio la Lopez parlando della prima storia con Ben ha precisato: “eravamo molto spensierati, senza figli e non sentivamo di doverci nascondere da nessuno. Ci sentivamo liberi e volevamo semplicemente vivere la nostra vita. Questo, poco dopo, ci si è ritorto contro. Sono venute a galla molte cose: persone che non volevano che stessimo insieme, altri che pensavano che non fossi quella giusta per lui. I media mi hanno fatto a pezzi e, all’epoca, non sapevo come difendermi. Adesso ho imparato”.

