Jennifer Lopez senza filtri ed extension/ Foto choc, web è con lei: “sempre bona!”

Jennifer Lopez al mare senza filtri ed extension. Proprio così, JLo è stata paparazzata al naturale in uno scatto di vita quotidiana che è stato pubblicato anche sui social generando l’ennesima ed inutile polemica. “Senza due metri di extention, trucco, parrucco, luci perfette, filtri e quant’altro” scrive un utente postando la foto della cantante americana che si trova al mare con tanto di “lato b” in bella mostra. Uno scatto semplice che mostra la star come nessuno l’aveva mai vista prima visto che JLo è al naturale senza filtri, extension o quarte altro trucco di modifica. La foto però non ha scaturito l’effetto desiderato visto che in tantissimi sul web si sono schierati a favore della cantante di “If you hade my love” riconoscendone la bellezza a 50 anni suonati. Una utente, infatti, commenta “hai scordato di aggiungere alla fine della frase: sempre bona uguale”, mentre un’altra scrive “ma cosa vorresti insinuare!? Ha un po’ di cellulite, e quindi?? Sei scarsa d’animo!!”. Ma non finisce qui, un’altra utente sottolinea: “ma se pure i comuni mortali cercano la posa perfetta, la luce e tutto l’accessoriame adeguato prima di pubblicare/inviare una foto, di che stiamo a parlare? Cosa c’è da dimostrare? Lei è bellissima pure così. Soprattutto così. E finiamola”, mentre un’altra senza girarci troppo intorno precisa “lo dirò sempre, le donne sono il peggiore nemico delle donne”.

Jennifer Lopez foto senza trucco e filtri: “è una bella donna”

La foto di Jennifer Lopez al mare senza trucco e filtri ha fatto tanto discutere su Twitter. “Ma perché bisogna sempre parlare d’invidia quando una donna commenta un’altra donna? Fra l’altro il post è vero, senza orpelli è una bella donna normale” – scrive una donna sottolineandone, nonostante tutto, la bellezza. Anche un altro utente scrive: “non vedo quale sia il problema, cioè: sta al mare, ha la cellulite, ha un fisico da sballo e sta senza trucco, appunto perché sta al mare. Non ci sono nemmeno le luci, perché, ripeto, sta al mare. I capelli raccolti, perchè sta al mare. Mo che volemo fa’? Le volemo sparà?”, mentre un altro chiama in causa la crisi di Governo “dopo Renzi che fa cadere il governo per vanità durante la peggior crisi da 70 anni a ‘sta parte, pensavo di averle viste tutte e invece ecco il bodyshaming verso una delle 10 più grandi icone di figaggine viventi. Che bizzarra, la vita”. Una cosa è certa: quasi tutto il popolo del web è a favore della Jennifer Lopez che, a 50 anni suonati, è in perfetta forma fisica a discapito di tutte le invidiose! Infine il commento di chi l’ha conosciuta davvero: “l’ho conosciuta appena alzata dal letto senza un filo di trucco con tutta da ginnastica, l’ho accompagnata alla sua colazione nell’albergo dove lavoravo e vi assicuro che è molto bella anche al naturale e anche molto semplice nel scambiarci 2 parole”. Che dire: l’invidia è davvero una brutta bestia!



