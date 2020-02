Jens-Nygaard Knudsen è morto l’inventore degli omini Lego/ Un successo lungo 42 anni!

Jens-Nygaard Knudsen è morto, l’uomo aveva inventato gli omini Lego quei pupazzetti con gambe e braccia movibili che ancora oggi si vendono moltissimo. Fu una scelta molto particolare perché rendeva tutti uguali visto che questi simpatici omini non avevano un sesso preciso, né un volto riconoscibile, ma soprattutto una razza. Il colore giallo usato per dipingerli era stato semplicemente frutto di un sondaggio che lo portò a diventare quello preferito dai bambini. Queste scelte erano legate anche per scatenare la fantasia dei più piccoli e lasciarli giocare senza fornire informazioni precedenti che potessero portarli verso i binari di strade già prestabilite. L’uomo aveva lavorato come disegnatore per la Lego dal 1968 al 2000 . Aveva lavorato per dieci anni sui pupazzetti prima che fossero lanciati sul mercato nel 1978. Oggi 42 anni dopo sono quanto più attuali possibili.

Jens-Nygaard Knudsen è morto, l’uomo che cambiò il mondo dei bambini

La morte di Jens-Nygaard Knudsen scuote soprattutto quelli che oggi grandi ai Lego devono molto. Costruire mondi fantastici e riuscire a dargli un volto era stato per tanti un modo per fuggire dalle realtà ma anche per socializzare. L’uomo si è spento a 78 anni in una casa di riposo sulla costa ovest della Danimarca. Era una mente “traboccante di idee” come amava dire chi lo conosceva bene. L’uomo era dunque riuscito a cambiare per sempre la vita dei bambini con un successo straordinario in tutto il mondo. La fantasia che emerse dalla sua matita ci portò a scoprire nuovi mondi, in grado di far sorridere il pubblico dei più piccoli e di dargli la possibilità di fare amicizia o passare tempo di qualità anche da soli. Una storia da raccontare che ha riempito gli occhi di varie generazioni e che continuerà a farlo ancora a lungo. Come dimostrano anche tanti film, tra cui Lego Batman – Il Film.

