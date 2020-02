Lego Batman – Il film/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Warner Bros

Lego Batman – Il film va in onda oggi, sabato 1 febbraio, su Italia 1 a partire dalle ore 23. Il film è stato realizzato nel 2017 negli Stati Uniti con la distribuzione in Italia da parte della Warner Bros. Pictures. Il soggetto è basato sul libro Batman, scritto da Bob Kane e Bill Finger, con la sceneggiatura di Seth Grahame-Smith e Chris McKenna, la produzione di Dan Lin, Roy Lee, Phil Lord e Christopher Miller, il montaggio di David Burrows e le musiche di Lorne Balfe. La regia è stata invece affidata a Chris McKay, che nella sua carriera ha diretto anche le serie televisive Moral Orel, Titan Maximum e Robot Chicken. L’Uomo-Pipistrello è stato doppiato dal canadese Will Arnett, che è stato attore nei film Let’s Go to Prison – Un principiante in prigione, Il peggior allenatore del mondo e nella serie televisiva Arrested Development – Ti presento i miei. Viene affiancato dall’americano Zach Galifianakis, diventato famoso grazie a Una notte da leoni, A cena con un cretino e I Muppet. Il cast di doppiatori in lingua originale viene arricchito da Michael Cera, Rosario Dawson, Ralph Fiennes e Mariah Carey. Tra i doppiatori italiani, vanno menzionati Claudio Santamaria (il tema dell’aborto trattato con la moglie Francesca Barra), Marco Guadagno, Geppi Cucciari e Roberto Pedicini.

Lego Batman – Il film, la trama del film

Nella trama di Lego Batman – Il film, Batman cerca di impedire a Joker di distruggere Gotham City, ma gli dice che non lo considera il nemico peggiore, ferendo i suoi sentimenti. Il giustiziere si arrabbia perché Barbara, la figlia del commissario Gordon appena pensionato, rivela un sistema per potenziare il corpo di polizia, in modo di non avere più bisogno di Batman. Al tempo stesso, un gruppo di criminali guidato da Joker si arrende durante la festa di pensionamento. Bruce si innamora di Barbara e adotta Dick Grayson, che si tramuterà in Robin. L’eroe si accorge dei piani malvagi di Joker ed entra nella Fortezza della Solitudine insieme a Robin, rubando il proiettore della Zona Fantasma con l’obiettivo di rinchiudere Joker al suo interno. In un caos totale, Batman e Barbara agiscono per bloccare Joker e i suoi criminali e salvare la città. Batman fugge da Robin, Barbara e l’altro amico Alfred e affronta Joker, venendo sconfitto e gettato nella Zona Fantasma. Torna a Gotham e rimette a posto una città divisa a causa di un insieme di bombe. Alla fine, Batman può tornare dalla sua nuova famiglia.

Video: il trailer di Lego Batman – Il film





© RIPRODUZIONE RISERVATA