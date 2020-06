Jeremias Rodriguez Vs Stefano De Martino?/ Lui: “Non lo farei mai, siete voi malati!”

Da giorni ormai la nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad essere al centro del gossip. Si è parlato di possibile tradimento, di motivazioni di questa rottura, di allontanamenti e avvicinamenti ma anche delle responsabilità che potrebbe aver avuto la famiglia di lei. E non sono poi mancati post pungenti di Jeremias, fratello di Belen, che hanno portato molti a credere fossero frecciatine indirizzate proprio a Stefano De Martino. Proprio nelle ultime ore un nuovo post ha scatenato l’ennesima polemica. In questo Jeremias è a Napoli, dove si trova attualmente anche Stefano, e scrive “Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone.” Una frase che molti hanno creduto essere indirizzata all’ex cognato.

Jeremias Rodriguez sbotta contro le accuse: “Frecciatine a Stefano? Non lo farei mai!”

E infatti sotto l’ultima foto postata da Jeremias Rodriguez ecco arrivare il commento di qualcuno stufo delle sue frecciatine. “Sei una persona immatura smettila con tutte ste frecciatine .. per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa ma famiglia di stefano!! Siete pesanti..” ha scritto un utente, commento che Jeremias ha immediatamente notato e al quale ha risposto infuriato. “Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita… – ha chiarito il fratello di Belen, per poi concludere – quello che dovevo parlare con ste, l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita fuck*ng fakeeee… RIBADISCO NON FAREI MAI UN POST CONTRO IL PADRE DELLA COSA PIÙ BELLA CHE HO NELLA VITA…”





© RIPRODUZIONE RISERVATA