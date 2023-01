Jeremy Chan, chi è/ Lo chef di Ikoyi, ristorante 2 stelle Michelin

Jeremy Chan, chi è lo chef di Ikoyi?

Jeremy Chan, chef del ristorante londinese Ikoyi, sarà ospite della nuova puntata di MasterChef Italia 2022 in onda questa sera, giovedì 26 gennaio, su Sky Uno. Classe 1987, Jeremy Chan nasce in Inghilterra, da madre canadese e padre cinese, e cresce in giro per il mondo: fra Hong Kong, l’Inghilterra e gli Stati Uniti. Laureato a Princeton, in Lingue e Filosofia, lavora a Madrid nel campo della finanza. In Spagna rafforza il suo amore per la cucina, dove si forma come autodidatta.

MasterChef Italia 12, 7a puntata/ Diretta, eliminati: ospite Jeremy Chan, Skill Test

Tornato in Inghilterra, entra da Claude Bosi all’Hibiscus, due stelle Michelin, a cui segue un’esperienza al noma. Nel 2017 apre il suo primo ristorante a Londra, Piccadilly e Trafalgar, l’Ikoyi, insieme all’amico Iré Hassan-Odukale: “Siamo un ristorante londinese che cucina con ingredienti provenienti dall’Africa Occidentale” dice Jeremy.

Masterchef 12, 6a puntata/ Diretta, eliminati: Hue emoziona! Fuori Ivana

Jeremy Chan: due stelle Michelin

Un anno dopo l’apertura l’Ikoyi riceve una stella Michelin. Il 16 febbraio arriva la seconda stella Michelin e a luglio il ristorante entra per la prima volta – al numero 49 – nel ranking mondiale del prestigioso World’s 50 Best Restaurants Award. A dicembre il ristorante di Jeremy Chan ha cambiato location, ma non brigata. Ora sono vicini alla fermata di Temple. “Ho creato un mondo che funziona, è un esercizio intellettuale: cerco sempre di perfezionare, migliorare, organizzare e sistemare, penso più delle altre persone, talmente tanto che la sera sono stanco. È difficile essere me certe volte, perché penso troppo, ho troppa energia. La cucina è un modo per metterla in qualcosa di positivo perché altrimenti potrebbe essere distruttiva”, ha detto lo chef intervistato da Gambero Rosso.

LEGGI ANCHE:

Masterchef Italia 12, 5a puntata/ Eliminati e diretta: Francesca fuori per una crêpe!

© RIPRODUZIONE RISERVATA