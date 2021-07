Jerry Calà “Mara Venier? La tradii, ma ero un ragazzo”/ “Da Virna Lisi schiaffi veri”

Jerry Calà ha compiuto 70 anni e ha festeggiato 50 anni di carriera con una grande festa all’Arena di Verona a cui hanno partecipato tanti amici tra cui Mara Venier con cui, dopo l’amore, è rimasta un’amicizia solida. Ieri sera, sul palco dell’Arena di Verona, si sono emozionati entrambi a dimostrazione del grande legame che c’è ancora. La conduttrice di Domenica In, infatti, resta una delle persone più importanti della vita di Jerry Calà che, ai microfoni del Corriere della Sera, ribadisce l’affetto che lo lega a Zia Mara. “E’ la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza si diventa amici.. Per noi è stato naturale. Alcune persone rimangono nel cuore e il rapporto si trasforma in qualcos’altro di ugualmente bello e pieno di complicità“, ha detto Jerry al Corriere.

Tra Mara Venier e Jerry Calà c’è una complicità che è diventata sempre più forte con gli anni. Entrambi si sono rifatti una vita e l’amicizia che li lega è nata anche con i rispettivi partner. Di Mara, però, ci sono alcuni lati caratteriali che piacciono in modo particolare a Calà. “Amo la sua schiettezza, il suo essere sempre di pancia, empatica e pronta a commuoversi, ma anche a gioire spontaneamente. E’ una delle persone più vere che conosca”. E sul tradimento dice: “Ogni età ha i suoi problemi e a quei tempi non avevo neanche 30 anni che per un uomo vuol dire essere un ragazzino. E poi ero in preda ad un improvviso successo. Se ho fatto qualche marachella mi giustifico”.

Jerry Calà e i ricordi del set

Uno dei film di cui è stato protagonista e che viene trasmesso ogni estate in tv è Sapore di Mare in cui interpretava il ruolo di Luca che s’innamorava di Marina, interpretata da Marina Suma. Un film amatissimo dal pubblico e di cui Jerry ha dolci ricordi. “Gli sguardi finali tra me e Marina Suma hanno lasciato proprio un’emozione”, racconta al Corriere. Durante gli spettacoli live, Calà è solito ricordare quel film chiedendo alle persone se l’abbiano mai visto. “C’è chi risponde 20 o 30 volte e rispondo ellamadonna, ma ti senti bene?”. Tantissimi i ricordi legati a quel set, in particolare alla scena con Virna Lisi. “Ho preso gli schiaffi più belli della mia vita da una dea del cinema italiano che si chiama Virna Lisi. Mi disse ‘non li so dà finti, scusami’. Sono andato via con il faccione rosso”, ricorda. Tra le scene più belle e amate dal pubblico c’è quella finale in cui Luca, il suo personaggio, va via con la vera fidanzata dopo aver trascorso un’estate d’amore con il personaggio interpretato da Marina Suma. “Quando l’abbiamo girata il direttore della fotografia mi disse ‘hai fatto una cosa molto bella’. E so che su You Tube è una delle scene più cliccate”, conclude.

