Mara Venier e Renzo Arbore, perché si sono lasciati?/ “Il lavoro e quel figlio perso…”

Mara Venier ora è felice al fianco di Nicola Carraro, ma nel suo passato è stata legata anche a Renzo Arbore. I due hanno avuto una relazione fino al 1997. C’è sempre stato grande mistero riguardo la fine della loro storia d’amore: perché si sono lasciati? Poi è emerso che i due hanno condiviso l’esperienza traumatica della perdita di un figlio. La conduttrice ne ha parlato nel 2017 a “L’intervista di Maurizio Costanzo”, spiegando: «Una gravidanza interrotta molto avanzata… un grande dolore per tutti e due». Ora tra i due c’è un rapporto di enorme stima e affetto, ma «Renzo è un po’ resistente a vedermi», aggiunse senza entrare nei dettagli di una vicenda rimasta comprensibilmente privata.

Giulio Arbore e Giuseppina Cafiero, genitori Renzo Arbore/ "Mamma mi benediceva, papà..."

Mara Venier ne ha parlato anche con Carlo Conti, che voleva soddisfare una delle curiosità che molti fan della conduttrice e dell’artista hanno. «Sai che non l’ho ancora capito?», rispose Mara Venier a Conti. Poi aggiunse: «Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui».

Mariangela Melato, ex compagna Renzo Arbore/ "Lei voleva un figlio, è un mio rimpianto"

Perché Mara Venier e Renzo Arbore si sono lasciati? Un grande dolore…

Mara Venier e Renzo Arbore non parlarono mai di matrimonio. «Ma io ho sempre saputo che non ci saremo mai sposati. Sapevo cosa pensava sul matrimonio, però siamo stati dodici anni insieme». In molti hanno pensato che si sono lasciati perché lavoravano tanto, ma hanno pesato anche alcuni dolori che hanno condiviso. E tra quei dolori c’è appunto quell’episodio rivelato anni fa da Maurizio Costanzo. «I primi anni dopo la separazione lui non mi voleva vedere e questo mi addolorava molto, perché io ho sempre voluto rimanere amica in nome di questo grandissimo affetto che c’è», raccontò la conduttrice. E ora non può che ricordare quel grande amore, quei momenti di gioia infinita e divertimento.

Domenica In, Il Meglio/ Anticipazioni e ospiti 18 luglio: Sabrina Ferilli, Pupo e…

«Ma abbiamo avuto anche dei dolori molto forti, che hanno contribuito ad allontanarci. Il lavoro e i dolori ci hanno allontanati. Avevamo forse voglia entrambi di avere altro». Quelli erano anni del grande successivo televisivo di Mara Venier con Domenica In. Lavorava molto come Renzo Arbore, impegnato in giro per il mondo con la sua Orchestra Italiana. Poi quel dolore per il figlio perso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA