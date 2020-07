Jerry Calà/ “Sopravvivo al Covid perché sto ‘Un metro indietro'” (C’è tempo per…)

Jerry Calà ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per… può significare una sola cosa: divertimento assicurato lunedì mattina per il pubblico di Rai Uno, che dovrà soltanto stare attento a non essere travolto dal ciclone Jerry. L’attore, simbolo vivente di uno spaccato dell’Italia anni Ottanta, coglierà certamente l’occasione di un’ospitata su Rai Uno per promuovere la sua ultima fatica…discografica. Jerry Calà si è infatti cimentato anche nelle vesti di cantante con il brano “Un metro indietro”, singolo scritto e composto da lui e che non poteva non avere come soggetto il tanto temuto coronavirus. Intervistato qualche giorno fa da Rtl 102.5, Jerry Calà ha dichiarato: “Sono sopravvissuto al Covid perché uso sempre la mascherina e mantengo la distanza un metro indietro. Dopo un primo momento di depressione ho sentito l’esigenza di fare qualcosa per coinvolgere tutti, per portare una ventata di ottimismo e poter iniziare a vivere una vera estate italiana, ma con le dovute precauzioni”.

Jerry Calà ospite a C’è tempo per…

Tanti i film di successo che hanno visto Jerry Calà protagonista: da “Una vacanza bestiale” a “Sapore di mare”, passando per “Vacanze in America” e “Vita Smeralda”. Comune denominatore di queste pellicole? Ovviamente l’estate che, per dirla con le parole dello stesso Jerry Calà, “non è una stagione, ma uno stato d’animo”. Ma scherzi a parte, come ha vissuto l’attore i mesi difficili che da poco ci siamo messi alle spalle? “Sono stato a casa con la mia famiglia e sono molto felice di essermela goduta – ha detto riguardo i mesi di lockdown – solitamente sono sempre in giro ed è impossibile stare tutti insieme”. Jerry Calà in ogni caso ha trovato il modo di tenere compagnia ai suoi fan durante la quarantena: “Ho fatto molte dirette Instagram che mi hanno permesso di entrare nelle case delle persone e condividere molti momenti”. La scommessa, adesso, è che con “Un metro indietro” Jerry Calà possa raggiungere una fetta di fan ancora più ampia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA