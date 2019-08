Jessi Combs è morta/ Incidente fatale cercando di battere il record di velocità

La pilota Jessi Combs è morta mentre tentava di superare il suo record di velocità in jet-car. Un incidente le è stato fatale, aveva solo 36 anni. Il tutto è accaduto nell’Alvord Desert in Oregon mentre la stessa stava provando a superarsi nonostante fosse già la donna più veloce al mondo. Nata il 27 luglio del 1983 era molto nota agli appassionati del mondo dei motori per le sue imprese a quattro ruote. Dal 2005 al 2009 inoltre era stata conduttrice di Xtreme off-road 4×4 un reality show in cui i protagonisti insegnavano al pubblico come modificare veicoli per cercare di aumentare le prestazioni. In quattro anni erano andati in onda ben 90 episodi per un programma che negli States era diventato un cult.

Jessi Combs è morta: una carriera per i motori

La carriera di Jessi Combs era stata interamente dedicata al mondo dei motori. Si era infatti laureata alla WyoTech, un college americano specializzato nel preparare gli studenti per una carriera da tecnici nel settore automobilistico. Dopo questo era stata assunta dal dipartimento di marketing dell’Università stessa per costruire una macchina da zero in sei mesi e partecipare successivamente allo Specialty Equipment Marketing Association. Aveva stabilito sei anni fa il record di velocità terrestre su quattro ruote per una donna con una corsa nella quale aveva raggiunto addirittura i 709 chilometri orari. Un record che ha provato a battere perdendo di fatto la sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA