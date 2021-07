Jessica Aidi, moglie Marco Verratti/ La modella francese stregata dai suoi occhi

Jessica Aidi oggi diventerà la moglie di Marco Verratti. Questo pomeriggio, giovedì 15 luglio, il giocatore del Paris Saint-Germain e la modella francese si sposeranno, con rito civile. Jessica Aidi, classe 1992, è nata a Montpellier, nel sud della Francia, e ha origini magrebine. Prima del successo, serviva ai tavoli come cameriera: l’incontro con il calciatore italiano è avvenuto proprio in un locale di Parigi, dove la ragazza lavorava. Tra i due è stato amore a prima vista: Jessica ha dichiarato di essere rimasta folgorata dagli occhi azzurri del centrocampista italiano. Dopo essere stati paparazzati più volte insieme, l’ufficialità della loro relazione è stata data durante il Gran Premio di Montecarlo del 2019. Prima di Jessica, il calciatore era sposato con Laura Zazzara, con cui ha avuto due figli, Tommaso e Andrea.

Jessica Aidi: la proposta di nozze nel deserto

Marco Verratti ha fatto la proposta di matrimonio a Jessica Aidi lo scorso gennaio. Sotto il cielo del deserto di Marrakech, in Marocco, dove i due si trovavano in vacanza per la pausa invernale, il giocatore del Paris Saint-Germain ha chiesto in sposa la modella francese con tanto di iniziali scritte col fuoco. “Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno 2021 al tuo fianco e insieme per sempre? Ti amo amore mio”, aveva scritto Jessica sui suoi canali social, subito dopo aver accettato la proposta. Jessica Aidi ha sfilato per celebri marchi di moda ed è finita sulle copertine di importanti riviste come “Sports Illustrated” e “Elle”. È stata tra le sei finaliste del Si Swimsuit ed è apparsa anche nel reality show Les Marseillais à Dubai, ricoprendo il ruolo di booker.

