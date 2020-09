Jessica Antonini e Davide Lorusso si conoscevano?/ Dopo la scelta a Uomini e donne…

Arrivano le prime segnalazioni su Jessica Antonini e Davide Lorusso a pochi giorni dalla registrazione di Uomini e donne in cui la bella tronista ha deciso di sceglierlo e lasciare il programma. Il colpo di fulmine che i due hanno ammesso in queste prime puntate è reale oppure no? Su questa domanda si sono fermati i fan che in queste ore sul web hanno avuto modo di sentire e leggere una serie di sedicenti segnalazioni che parlano proprio di Jessica Antonini e Davide Lorusso come di membri di comitive che hanno condiviso la scorsa estate. Il primo a lanciare la bomba è stato Amedeo Venza e subito a ruota lo ha confermato anche l’altra influencer ed esperta di gossip e pettegolezzi Deianira Marzano. In particolare, proprio il primo sui suoi social ha sottolineato: “Posso dire che i due si conoscevano già…Ieri un amico in comune mi ha detto che questa estate si sono già visti da qualche parte con la stessa comitiva…Quindi è impossibile che non si conoscano…”.

JESSICA ANTONINI E DAVIDE LORUSSO SI CONOSCEVANO PRIMA DI UOMINI E DONNE?

Non ci sono prove reali, almeno per il momento, su una loro conoscenza prima di Uomini e donne ma i fan della neo coppia già si chiedono: perché avrebbero dovuto mentire? Jessica Antonini e Davide Lorusso sono stati nel programma poco meno di un mese e molto probabilmente nessuno si ricorderà di loro in futuro per via della scelta lampo che ha caratterizzato il loro percorso, cosa hanno conquistato quindi arrivando nel programma e uscendone poco dopo? Siamo sicuri che appena sarà possibile parlare anche sui social e commentare la scelta, i due avranno modo di dire la loro anche sulla questione “accordo e conoscenza”.



