Jessica Antonini torna a Uomini e Donne?/ L’ex tronista: “Mai dire mai”

Jessica Antonini è stata una delle troniste della scorsa stagione di Uomini e Donne. Il suo percorso sul trono, però, è durato poco. Jessica, colpita dal corteggiatore Davide Lorusso, ha abbandonato il programma per vivere la storia senza telecamere. La relazione, però, è ufficialmente finita e Jessica è tornata ad essere single. Immersa tra tanti progetti, con una vita piena d’impegni, l’ex tronista ha rilasciato un’intervista esclusiva a Mondotv24 parlando anche di un eventuale ritorno a Uomini e Donne.

Jessica, nell’intervista, ribadisce di aver sempre corteggiato nella vita e di aver partecipato al programma di Maria De Filippi per essere corteggiata. Dopo la prima esperienza, tornerebbe come corteggiatrice o tronista? A rispondere è proprio Jessica.

Jessica Antonini: “Ho mandato la candidatura a Uomini e Donne”

Serena e sorridente, ai microfoni di Mondotv24, Jessica Antonini racconta di aver trascorso un’estate serena. Alla domanda, poi, se tornerebbe nel dating show di canale 5, risponde: “Devo rimanere coerente con quello che dissi all’inizio e mi sono sempre presentata come tronista. Poi nella vita ho sempre corteggiato quindi sto cercando un uomo che mi corteggi quindi non scenderei come corteggiatrice”.

“Ti dico, però, che quest’anno avevo rimandato la mia candidatura. Mai dire mai. Sicuro i tronisti sono troppo piccoli per me quindi non scenderò quest’anno se mi prendesse un colpo di pazzia”, dice ancora Jessica. La Antonini, qualora tornasse, non sarebbe la prima a tornare. In passato, è tornato anche Andrea Cerioli che, durante la sua seconda esperienza, ha scelto Arianna Cirrincione con cui è attualmente fidanzato.

