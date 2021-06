Jessica Antonini Vs Davide Lorusso “Coniglio, non inventare cazz*te”/ “Hai paura…”

Dopo l’intervista rilasciata da Jessica Antonini al settimanale Nuovo, e tutta la querelle nata anche col direttore Riccardo Signoretti per la frase “Davide non lo sa ma è gay”, si è scatenato un vero putiferio. Dopo aver letto le dichiarazioni di Jessica sulla fine del loro rapporto, Davide Lorusso ha deciso di replicare, spiegando la sua versione dei fatti sulla rottura. “Se questa storia è finita così vuol dire che ho sbagliato tanto anche io. Se potessi tornare indietro mi prenderei più tempo per capire i miei sentimenti.” ha raccontato l’ex corteggiatore alle pagine di Uomini e Donne Magazine. E ha continuato: “Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata.” Davide parla di litigi frequenti e per sciocchezze e di un allontanamento: “Non l’ho mai presa in giro, né l’ho mai tradita. L’ho sempre trattata bene e non capisco perché lei debba buttare via tutto quello che c’è stato tra noi, senza riuscire a conservarne il bello. Penso sia accecata dalla rabbia”, ha concluso.

Giovanna Abate "Sono stata operata, ho avuto complicazioni"/ "Ho sentito Sammy..."

Jessica Antonini attacca Davide Lorusso: “Non inventare cazz*te!”

Non è però tardata ad arrivare la risposta, piuttosto seccata, di Jessica Antonini su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne attacca il suo ex con decisione: “Ora hai inventato la scusa che volevi un periodo per te, va bene. Dovresti sapere però che quando uno vuole un periodo di solito dovrebbe comunicarlo alla compagna.” L’attacco di Jessica continua: “che esempio avrei dato a mio figlio? Io un coniglio in casa che scappa ogni due per tre non lo voglio, una pianta sul divano, uno che non ha un progetto, uno che ha paura di affrontare la vita”, ha tuonato la Antonini. Così ha concluso con pesanti insinuazioni: “Non inventare caz*ate perché non sai come difenderti perché poi devo tirare fuori i messaggi prima del programma per far capire quanto hai preso in giro tutti, oppure le fotine che mandavi? 100mila follower ora li hai fatti, hai fatto due copertine, ti sei fatto figo con quattro cretine e la tizia locale dell’edicola, ma la faccia per me è tutto nella vita.” Davide replicherà?

