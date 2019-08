JESSICA BATTISTELLO/ Dopo Temptation Island ricomincia da sè: ‘scelgo i cambiamenti’

E’ tempo di riflessione per Jessica Battistello di Temptation Island 2019. La ex fidanzata di Andrea Filomena, tra le protagoniste più discusse e criticate dell’ultima edizione del reality show dei sentimenti condotto con grandissimo successo da Filippo Bisciglai su Canale 5, ha postato una foto su Instagram seguita da una lunghissima didascalia in cui ha fatto capire di voler ripartire da sè. “Scelgo di vivere per scelta, e non per caso. Scelgo di fare dei cambiamenti, anziché avere delle scuse. Scelgo di essere motivata, non manipolata. Scelgo di essere utile, non usata. Scelgo l’autostima, non l’autocommiserazione. Scelgo di eccellere, non di competere. Scelgo di ascoltare la voce interiore, e non l’opinione casuale della gente”. Una didascalia che trova l’approvazione di tantissime fan e follower che hanno apprezzato il comportamento della ex concorrente di Temptation.

Jessica Battistello ‘scelgo me’: i commenti dei follower

Il lungo pensiero di Jessica Battistello è stato apprezzato e condiviso da tantissimi follower che le hanno espresso pieno sostegno. “Noi donne ti abbiamo capita .. ci vuole coraggio per essere se stessi” scrive un utente sottolineando come il suo comportamento non sia stato sicuramente facile, ma coraggioso. A pensarla uguale è anche un altro utente: “Jessica tu hai fatto una scelta forte tanti ti criticano ma se tu non eri felice hai fatto bene ad ascoltare il tuo cuore” a cui fa eco “Per essere FELICI CI VUOLE CORAGGIO”. Tutti commenti di stima quelli scritti a Jessica da parte dei follower; c’è perfino che le dice “Ama sempre te stessa prima di tutto” e “Scegli sempre Te stessa. Il resto verrà da se”. Infine il commento di un follower che le consiglia di scegliere sempre se stessa “scegli di essere te stessa e brilla di luce propria, scegli di non farti manipolare che sei unica per cio che sei”.

Jessica Battistello: ‘sento ancora Andrea Filomena’

Intanto dopo l’avventura di Temptation Island 2019 da cui Jessica Battistello ha deciso di uscire single senza il fidanzato Andrea Filomena, la ragazza alcuni giorni fa ha risposto alle domande di alcuni follower. Tra le varie domande anche una riferita al su ex: “lo senti ancora Andrea?”. Jessica non si è tirata indietro nel rispondere confessando: “certo, abbiamo una figlia in comune” dove per figlia si intende la cagnolina che hanno preso insieme. Dopo Temptation Island i due hanno continuato a sentirsi rimanendo in buoni rapporti nonostante la fine della loro storia d’amore. Non solo, Jessica ha anche risposto ad una domanda su Sabrina Martinengo con cui è diventata molto amica dopo il programma.



