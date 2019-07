Jessica Battistello e Alessandro Zarino, è già finita?/ Like sospetto dopo Temptation

La quarta puntata di Temptation Island 2019 ha visto il falò di confronto tra Jessica Battistello e Andrea Filomena. I due, alla fine di una discussione fatta di accuse e lacrime, hanno deciso di chiudere la loro storia, che ha anche sfiorato le nozze. Jessica, subito dopo, ha incontrato il tentatore Alessandro Zarino, così hanno lasciato insieme il programma con il progetto di iniziare a frequentarsi fuori. Ma è andata realmente così? Jessica e Alessandro stanno davvero insieme adesso? Un indizio ci fa sospettare che non sia andata proprio come Jessica sperava. L’iniziale idillio sembra essersi già concluso e a palesarlo sarebbe proprio un like di Jessica, lasciato su Instagram.

Jessica Battistello e quel like contro Alessandro Zarino

Jessica Battistello ha lasciato un like ad un post che parla di Alessandro Zarino in termini non proprio lodevoli. Una telespettarice, infatti, difende la ragazza dalle accuse di tanti e scrive “Jessica forse ha creduto in qualcosa di vero, invece già si dice che quello farà il tronista”. Ed è proprio a queste parole che spunta il like dell’ex fidanzata di Andrea Filomena. Un gesto notato da molti e che porta a sospettare che la storia tra i due sia già terminata. In effetti le voci su Alessandro Zarino come possibile tronista di Uomini e Donne ci sono e sono abbastanza insistenti eppure, dopo le immagini della quarta puntata, sembravano essere sfumate. Il gesto di Jessica rimette però tutto in gioco: la loro conoscenza è quindi giunta al capolinea? Alessandro ha finto nei suoi confronti?

