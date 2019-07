Jessica Battistello e Andrea Filomena/ Nuovo falò di confronto? (Temptation Island)

Le certezze adesso ci sono e Jessica Battistello e Andrea Filomena potrebbero ritrovarsi davanti all’atteso falò di confronto nella nuova puntata di Temptation Island, o almeno questo è quello che pensano i fan del programma. Il nuovo promo della puntata in onda questa sera mostra Andrea fiducioso attendere sul tronco davanti al fuoco perché questa volta Filippo Bisciglia non gli ha comunicato che Jessica non lo raggiungerà ma che dovranno aspettare insieme la sua decisione. La bella fidanzata deciderà di affrontare il suo passato per dedicarsi al futuro? In questi giorni ha perso completamente la testa per il single Alessandro tra proposte indecenti, coccole e l’arrivo nella casetta senza telecamere, e allora cos’altro avrebbe dovuto aspettare il suo fidanzato prima di convocarla e chiudere i conti? Andrea è stanco dei suoi comportamenti e non ha intenzione di continuare a subire oltre, ma stasera arriverà la parola fine alla loro esperienza a Temptation Island 2019? Clicca qui per vedere il promo.

JESSICA BATTISTELLO E ANDREA FILOMENA AL FALO’ DI CONFRONTO?

In molti sono pronti a scommettere che Jessica Battistello non si presenterà e continuerà la sua storiella con il single Alessandro che non sembra poi così interessato a lei, almeno non quanto lei stessa immagina. Temptation Island sarà un modo per risolvere i suoi dubbi e le sue insicurezze e tornare da Andrea o per chiudere i ponti con il passato e uscire dal villaggio con il single? Lo stesso Andrea Filomena, dopo aver visto la serie di video in possesso di Filippo Bisciglia, ha confermato ai suoi amici di villaggio che la sua fidanzata non è mai stata da sola e che, forse, non ci riesce e questo spiega il fatto che non riesca a chiudere con Andrea prima di avere la certezza che il single abbia perso la testa per lei. Sarà davvero questa la ragione? Il bel Filomena è in crisi per lei e continua a piangere andando avanti nella speranza che lei risolva i suoi dubbi e torni da lui per sposarlo proprio come avevano in programma di fare un anno fa, le cose cambieranno davvero?

ANDREA FILOMENA SI AVVICINA A SABINA E…

Andrea Filomena ha avuto modo di distrarsi un po’ dalle malefatte di Jessica Battistello e nella scorsa puntata di Temptation Island 2019 si è avvicinato molto alla bella single Sabina. La morettina lo ha spronato a reagire e a pensare che è lei che non lo merita perché non si è accorta del ragazzo splendido e pieno di valori che aveva accanto, adesso lui deve solo guardare avanti con la voglia di cambiare pagina per sempre. Andrea sorride, ammicca un po’ ma le cose non sembrano serie tanto che quando finalmente Jessica ha un video da vedere del suo Andrea reagisce con un sorriso e senza dire molto altro. Questo lascia pensare che ormai tra loro sia tutto finito, almeno da parte di lei, e che i dubbi che l’hanno spinta ad annullare il matrimonio abbiano avuto la meglio in questa esperienza. Clicca qui per vedere il video del falò.



