Jessica e Alessandro tornati insieme dopo un mese di Temptation Island?/ Davide e Carlotta nella loro vita?

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera sono stati i protagonisti assoluti della quinta puntata di “Temptation Island 2021” andata in onda ieri 26 luglio su Canale 5. La coppia è arrivato in Sardegna già in profonda crisi: Alessandro si è chiuso in sé stesso dedicandosi quasi esclusivamente all’attività fisica, mentre Jessica non provava più l’impulso di scambiare qualche effusione con il suo fidanzato. Nel villaggio Jessica si è subito avvicinata al single Davide Basolo. Durante l’ultima puntata la Mascheroni ha chiesto al tentatore di trascorrere la notte insieme. Quando Alessandro ha visto la fidanzata abbracciato sotto le lenzuola con il tentatore è esploso, spaccando anche un vaso con un calcio: “Fatemi stare calmo… perché sennò do un destro alla televisione, spacco tutto… impazzisco”. Alessandro ha chiesto il falò di confronto immediato, deciso a lasciare Jessica.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera: un mese dopo Temptation Island 2021

Davanti la fuoco, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera si sono rinfacciati di tutto: “È un anno e mezzo che non abbiamo attività sessuale… Fai fatica a darmi un bacio. Io mi curo, sono bello come il sole, ti ho dato tutto. Io non faccio schifo ed esco di qui a testa alta. Pensavo fossi la persona con cui stare per sempre”, ha detto il ragazzo. “Ma cosa c’entra la bellezza? Tu sei un egoista. Non mi hai dato niente, io e te siamo coinquilini. Io non ho fatto niente, e se l’ho fatto è per colpa tua. Tu mi spegni e basta”, ha risposto Jessica. L’epilogo era inevitabile: i due si sono lasciati. Alessandro ha chiesto di poter raggiungere la single Carlotta, che ha accettato di conoscerlo meglio lontano dalle telecamere. Mentre Davide Basolo ha suggerito a Jessica di prendersi del tempo per stare da sola, dopo la fine della lunga relazione con Alessandro. Questa sera, martedì 27 luglio, scopriremo cosa è successo dopo un mese tra Jessica e Alessandro: si sono risentiti? Alessandro ha iniziato una nuova relazione con Carlotta?

