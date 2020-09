Jessica e Davide, Uomini e Donne/ “Mi sarei avvicinato a te, i tuoi occhi…”

Prima esterna per la nuova tronista di Uomini e Donne Jessica che ha scelto di uscire con Davide, il corteggiatore che, secondo Tina Cipollari, ricorda fisicamente l’attore turco Can Yaman. Nello studio del programma di Maria De Fiippi, Jessica e Davide si conoscono meglio. Jessica ammette di essere molto legata a Como e al Lago. “Ora hai un motivo per tornare”, dice Davide. “Se dovessi lasciare trasportare dai sentimenti, farei un’altra esterna con te ora. Però, fondamentalmente sono molto razionale ed è giusto che tu prenda il tuo tempo. E’ giusto che lei esca e conosca con altri ragazzi ed è importante per me perchè posso capire anche la mia reazione“, spiega Davide che ammette di essere molto interessato alla tronista.

JESSICA E DAVIDE, PRIMA ESTERNA A UOMINI E DONNE: IMBARAZZO E FEELING

E’andata a gonfie vele la prima esterna di Jessica che ha scelto di conoscere meglio Davide il quale non ha nascosto il proprio imbarazzo. “Vedendo il tuo modo di guardarmi, mi sarei avvicinato sicuramente a te“, dice Davide mentre Jessica mette le mani avanti facendogli notare come, essendo molto diversa da Sophie, Davide non dovrebbe essere interessato alla sua giovane collega. Il feeling e l’imbarazzo che c’è tra Jessica e Davide ha colpito molto le dame del trono over. “C’è feeling, sembra che si siano già scelti”, ammette Valentina Autiero, colpita dalla bellezza della tronista e del corteggiatore che sono pronti a portare avanti la loro conoscenza.



