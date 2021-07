Jessica e Sergio Capozzi, Matrimonio a prima vista/ “La felicità è bella solo se condivisa”

Jessica e Sergio sono una delle nuove coppie di Matrimonio a prima vista, l’esperimento sociale di successo giunto alla sua settima edizione. Pochi giorni fa su Discovery+ è stato pubblicato il primo episodio del programma televisivo che vede alcuni single mettersi alla prova in un matrimonio a sorpresa. Proprio così, sei single vengono accoppiati da un team di esperti composto da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto che, dopo aver studiato attentamente il profilo di ogni singolo concorrente, formano tre coppie di sposi. I single si conoscono così per la prima volta sull’altare il giorno del matrimonio. Tra le coppie di questa edizione ci sono anche Jessica e Sergio che per gli esperti del programma hanno una compatibilità dell’84%. Una cifra importante che fa ben sperare per il futuro di questa coppia: il loro matrimonio resisterà? Oppure si lasceranno prima della fine del programma?

Martina Manoni e Davide Graceffa, Matrimonio a prima vista/ Lei: "sono fragile", lui "sono il re della notte"

Chi sono Jessica e Sergio di Matrimonio a Prima Vista

Ma chi sono Jessica e Sergio di Matrimonio a Prima vista? La coppia “nata” grazie all’intuito degli esperti Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto si è incontrata durante la prima puntata del programma esperimento social sull’altare. Proprio così, senza essersi mai visti prima, Jessica e Sergio sono convolati a nozze e stanno vivendo il loro matrimonio come una scoperta. Jessica ha 32 anni e viene da Segrate dove lavora come imprenditrice. Gli ultimi anni della sua vita sono stati interamente dedicati alla carriera e al lavoro e, infatti, da circa nove anni è single e non ha avuto alcuna storia. Non nasconde che il lavoro è tra le sue più grandi passioni al punto che “quando non lavoro progetto altro lavoro” ha detto. Tra le sue passioni ci sono anche i viaggi e si definisce una donna indipendente, autonoma e libera. Nonostante ciò però ha voglia di un uomo con cui condividere la sua vita e le sue passioni. Per gli esperti del programma l’uomo adatto a lei potrebbe essere proprio Sergio: un uomo sicuro di sé, profondo, attento e dal carattere forte. Sergio ha 35 anni e ha trascorso la sua vita in giro per il mondo: prima Londra, poi gli Stati Uniti d’America fino allo Sri Lanka dove ha compreso, osservando da solo un bellissimo tramonto, che la “felicità è bella solo se condivisa”. Riuscirà la coppia a resistere oppure il loro matrimonio scoppierà?

LEGGI ANCHE:

Matrimonio a prima vista Italia 7/ Le tre coppie protagoniste: le paure di MartinaMatrimonio a prima vista 2021/ Fabio e la "gemella cattiva" di Clara! Martina e Francesco che coppia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA