Jessica Lesto trovata morta in una buca ad Aosta/ Omicidio? Mamma “voglio la verità”

La storia drammatica di Jessica Lesto, 32enne di Aosta, è stata affrontata nell’ultima puntata di Chi l’ha visto. La donna è stata rinvenuta senza vita in una fossa sul greto della Dora Baltea. “Sapere come è morta, così brutalmente, è una cosa che proprio non accetto”, ha commentato la mamma della 32enne ai microfoni della trasmissione di Rai3. “Era in una fossa, è una cosa bruttissima, una fine così non me l’aspettavo proprio”, ha aggiunto. La donna fatica a farsi forza dopo la drammatica notizia del ritrovamento: “Cerco di tirarmi su ma non è facile”.

Jessica Lesto era la sua unica figlia. Mamma Luigina ha ammesso la sua vita turbolenta e ripensando a lei ha svelato: “Attirava la sua dolcezza, tutti la adoravano, volevano tutti fotografarla”. La donna è riuscita a crescere da sola la figlia, dopo un amore forte ma fugace. “Quel poco che siamo stati insieme, io ero cotta, lui no ma io si!”, ha commentato la donna.

Jessica Lesto trovata morta in una buca ad Aosta: giallo sulle cause

Come è morta Jessica Lesto? Chi c’era con lei? E soprattutto poteva essere soccorsa? Lo zio della giovane 32enne, renato, ai microfoni di Chi l’ha visto ha dichiarato: “Non sappiamo se è stata effettivamente ammazzata da qualcuno, se è morta per un malore, non sappiamo assolutamente niente”. La vita di Jessica è stata particolarmente complicata, tra incontri sbagliati e pericolosi, sempre legati a brutti giri, ma il suo desiderio più grande è sempre stato quello di fare la mamma: “Lei voleva un figlio a tutti i costi”, ha svelato la madre di Jessica.

Già nel 2017 Jessica Lesto era scomparsa e la madre si era già rivolta a Chi l’ha visto: “Quella volta andò bene”. In quella occasione fu rinvenuta a Torino ma subito dopo era riscappata conoscendo il futuro marito, un senegalese che sposò nel 2019. L’uomo piaceva a tutti ma presto le cose presero una brutta piega: “Lui le requisiva tutto, ogni tanto arrivava con un occhio nero, lui la pestava anche di recente. Non lo ha mai denunciato”. Un anno fa fu vittima di una violenta aggressione con un coccio di bottiglia. La coppia si sarebbe riappacificata ed aveva deciso di comprare una tenda e di andare a vivere sulle rive del fiume, a pochi chilometri dal centro di Aosta. Il corpo di Jessica è stato trovato in quella zona e pare fosse morta già dal 7 maggio scorso. Il marito, che nel frattempo era in Portogallo, aveva invece detto che si trovava a Torino. “Vogliamo la verità”, ha commentato la madre. L’autopsia, intanto, non avrebbe rivelato alcun segno di violenza ma non è ancora chiaro come sia morta.











