Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè dal GF VIP a Tale e quale show?/ Concorrente unico, Conti “copia” Signorini

Grande fratello vip, ex gieffine verso Tale e quale show? L’indiscrezione

Dopo aver appassionato i telespettatori con il loro gioco condotto prima da concorrente unico e poi da concorrenti singole al Grande fratello vip 6, le sorelle Lulù, Clarissa e Jessica potrebbero prendere parte Tale e quale show 2022. O almeno questa è l’indiscrezione del momento, lanciata da TV Blog.

Manuel Bortuzzo volta pagina con Giulia Ramatelli, dopo Lulù Selassié? / La risposta

L’indiscrezione potrebbe non essere confermata in occasione della presentazione dei rinnovati palinsesti Rai, che si tiene il prossimo mese di giugno 2022 a Milano.

Ancor prima che vengano ufficializzati i concorrenti della nuova edizione del format sulle imitazioni condotto da Carlo Conti, la fonte del gossip del momento vede il presentatore convinto di voler ingaggiare Clarissa, Jessica e Lulù nel cast ufficiale di Tale e quale show. Ma sarà davvero così? In ogni caso lo show sulle imitazioni partirà ufficialmente a settembre 2022 e sarà mandato in onda il venerdì, in prima serata su Rai Uno.

Lulù Selassié e la rottura con Manuel Bortuzzo, un'ex Gf vip/ "Doveva essere lei al centro dell'attenzione...

Jessica Selassiè, Clarissa Selassié e Lulù Selassié concorrente unico a Tale e quale show 2022?

Tv blog anticipa inoltre che le princess Selassié si stiano preparandosi per il ruolo inedito nel cast di Tale e quale show a colpi di lezioni di canto, a cui prenderebbero ora parte con assidua frequenza e con tanto di vocal coach al loro fianco, pronto a bacchettarle a ogni stonatura.

Le tre ex concorrenti del Grande fratello vip – di cui una delle sorelle princess, Jessica Sélassié, si è aggiudicata la vittoria finale – potrebbero prendere parte a Tale e quale show 2022 come concorrente unico. Almeno per il momento le dirette interessate si avvalgono del silenzio mediatico e non si lasciano sfuggire commenti di alcun tipoa margine della news di gossip che le vede protagoniste.

Manuel Bortuzzo volta pagina dopo Lulù Selassié?/ Ecco chi sarebbe la nuova fiamma

Non ci resta quindi che attendere la presentazione dei palinsesti tv di Rai Uno e la conferma o la smentita eventuale da parte delle sisters Selassié.











© RIPRODUZIONE RISERVATA