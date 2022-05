Jessica, Lulù e Clarissa Selassié su Barù e Alex Belli/ “Non è bigotto”, “Ciò che ha fatto è illegale”

Lulù, Clarissa e Jessica Selassié si raccontano dopo il Grande fratello vip 6: le dichiarazioni su Barù Gaetani

Hanno appassionato i telespettatori con il loro gioco condotto al Grande fratello vip 6 prima da concorrente unico e poi da concorrenti singole, Lulù, Clarissa e Jessica Selassié, le quali -dopo il trionfo di quest’ultima in quanto vincitrice assoluta del reality dei vipponi- tornano a raccontarsi in un’intervista post gioco tv. SI tratta di un intervento concesso a Whoopse, dove tra le altre cose le 3 sorelle e principesse etiopi si sbottonano sulla crush storica di Jessica, che quest’ultima ha conosciuto per la prima volta al Gf vip 6, ovvero Barù Gaetani. Molti telespettatori in Italia sperano che tra Jessica e Barù possa ufficializzarsi presto una lovestory, alla luce della vicinanza mostratasi tra i due nel corso della loro conoscenza intima avviata nella Casa e nel nuovo intervento delle sorelle, Jessica non lesina dichiarazioni sul fascinoso chef: “Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da entrambe le parti. Ci sentiamo regolarmente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa”.

Signorini, sentenzia su Manuel Bortuzzo e Lulù/ "Fama bisogna imparare a gestirla..."

Nel caso in cui venisse ufficializzata una lovestory tra Jessica Selassié e Barù Gaetani, le sorelle della vincitrice del Grande fratello vip 6 approverebbero in pieno il possibile amore. Non a caso, Lulù Selassié sul conto di Barù Gaetani fa sapere a nome del trio etiope: “Ci piace Barù. Devo dire che io anche al GF ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo. Quindi non è una persona bigotta che si scandalizza per qualche parolaccia, mi piacciono le persone così. Ho avuto qualche discussione ma quelle sono cavolate che ci lasciamo alle spalle. Quindi devo dire che mi piace molto. Oltre ad essere così è anche un uomo molto sensibile e si vede”.

Barù e Jessica stanno insieme?/ Lui riaccende le speranze dei fan:"Chi lo sa... forse lo siamo ancora..."

Le princess Lulù, Clarissa e Jessica Selassié deluse da Alex Belli

Nel corso dell’intervento, inoltre, le sorelle Lulù Selassié, Clarissa Selassié e Jessica Selassié hanno palesato di avere un conto in sospeso con l’ex coinquilino al Grande fratello vip 6, Alex Belli, per via di alcune dichiarazioni che l’attore dagli occhi di ghiaccio ha rilasciato in tv da Barbara D’Urso, a Pomeriggio 5, sul conto della prima etiope. Così come fa sapere Clarissa Selassié: “C’è stato un fraintendimento con Alex. Gli voglio bene, massimo rispetto per questo artista, però ha messo un tweet dove lui voleva dire la sua e insinuare che c’erano state situazioni private di Lulù che lui sapeva […] E poi ha preso e pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale. […] Poi gli ho chiesto perché sei andato a Pomeriggio 5? Lui mi ha risposto “Eh ma questo è il nostro lavoro sai com’è fatto”. Sì, ma c’è un momento dove ci sta il lavoro, un momento dove ci sta l’amicizia e uno dove ci sta la vita privata. Ci siamo rimaste molto male”.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassiè: "Sono innamorata di Manuel Bortuzzo"/ "Spero torni con me, lui mi ama"

© RIPRODUZIONE RISERVATA