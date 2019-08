Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli insieme/ “Poesia in movimento”, lo scatto romantico

Jessica Mazzoli ha ritrovato la serenità tra le braccia di Biagio D’Anelli, ex gieffino ed opinionista di Barbara d’Urso. Dopo la burrascosa relazione con Marco Castoldi in arte Morgan, la giovane musicista sarda si è dedicata a crescere da single la figlia Lara. Fortunatamente, lo sfratto del musicista di Monza, ha avuto modo di fare riavvicinare amichevolmente i due ex, in modo che lui potesse incontrare nuovamente la figlia. Da quando la storia con l’ex giudice di X Factor è giunta al capolinea, della Mazzoli si erano perse un po’ le tracce, soprattutto per quanto riguardava i suoi sentimenti. Tutto quello che sapevamo era che la ragazza stava crescendo la sua bambina da sola, perché il padre in sei anni, non aveva mai voluto costruire un rapporto con la piccola. Jessica proprio in questi mesi, ha cercato di rimettersi in pista, almeno dal punto di vista lavorativo. Per questo motivo, Barbara d’Urso l’aveva scelta per partecipare al Grande Fratello 16 ma, per colpa di una peritonite ha dovuto lasciare il gioco.

Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli in love: giro sul cavallo e dedica

Jessica Mazzoli, una volta fuori dal Grande Fratello 16, ha ripreso in mano la sua vita, compresa quella sentimentale. Per questo motivo, pare avere ritrovato la serenità con Biagio D’Anelli. Lui è un ex concorrente del GF11 e volto familiare ai telespettatori del salotto di Barbara d’Urso, in cui interviene spesso e volentieri in qualità di opinionista e per merito dei numerosi contatti con vip, paparazzate ed indiscrezioni di gossip. A svelare il nuovo flirt, ci hanno pensato direttamente i due protagonisti nelle loro stories su Instagram, taggandosi a vicenda in video che li ritraggono complici. In queste ore D’Anelli, ha postato uno scatto a cavallo, mano nella mano con la sua Jessica: “Chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallo”, ha scritto. La loro unione quindi, procede a gonfie vele.





© RIPRODUZIONE RISERVATA