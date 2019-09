Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli sono in crisi?/ “Diffidate dalle persone che vi…”

Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli sono già in crisi? A scatenare i rumors su un possibile momento difficile che starebbe attraversando la coppia è un messaggio che, questa mattina, l’ex compagna di Morgan, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Diffidate dalle persone che vi trattano bene solo quando state male per rendersi indispensabili nella vostra vita. Le persone che davvero vi vogliono bene mostrano il loro amore sempre”: sono queste le parole che Jessica ha deciso di condividere con i propria fans senza, tuttavia, rivelare a chi siano dirette. Il messaggio, dunque, sarà davvero per Biagio D’Anelli? Difficile rispondere a tale domanda anche se, in realtà, la storia tra Jessica e D’anelli è nata in un periodo abbastanza sereno per la cantante che si appresta anche a tornare sulla scena musicale. Ad oggi, dunque, si tratta di una semplice ipotesi anche perchè nel rispondere alle domande dei fans, la Mazzoli ha fornito nuovi indizi che smentirebbero la crisi con Biagio.

JESSICA MAZZOLI E BIAGIO D’ANELLI: DICHIARAZIONI D’AMORE SUI SOCIAL?

Dopo l’enigmatico messaggio, Jessica Mazzoli ha risposto ad alcune domande dei fans. Oltre ad aver svelato l’imminente uscita di un nuovo singolo senza, tuttavia, svelare i dettagli, Jessica ha anche risposto ad una domanda specifica. “Mi ami?”, ha chiesto qualcuno alla cantante. “Siiii”, ha risposto la Mazzoli senza taggare l’autore della domanda. Sarà stato, dunque, Biagio D’Anelli a fare l’importante domanda a Jessica? Per scoprirlo, forse, sarà necessario aspettare giovedù 26 settembre quando Biagio sarà ospite della nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara D’Urso, dunque, l’opinionista aggiungerà nuovi dettagli alla sua storia d’amore con Jessica Mazzoli? In attesa che il momento della verità arrivi, l’ex compagna di Morgan sta continuando a soddisfare la curiosità dei suoi fan.

