Jessica Mazzoli “Luciana Castoldi? Pronta a fare pace”/ “È la scelta giusta per Lara”

Dopo l’acceso confronto nel salotto di Live non è la D’Urso, Jessica Mazzoli decide di fare un passo indietro nei confronti di Luciana Castoldi, la mamma di Morgan. “Non mi va di passare per la ragazza che ha messo distanze tra mia figlia e sua Nonna” aveva detto nel salotto di Barbara D’Urso l’ex di Morgan, e oggi, nel corso di un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi nella trasmissione Turchesando Web, ha voluto ribadire questo concetto. “Io sono disposta ad una riconciliazione e riappacificazione per il bene di Lara” ha annunciato Jessica nel corso della chiacchierata. L’ex gieffina ha poi spiegato le motivazioni di questa decisione: “perché lei abbia anche una nonna paterna, perché anche se da lei non ho mai ricevuto un augurio, un briciolo di interesse nei confronti di Lara oltre che nei miei io sono una persona che riesce a ragionare, le situazioni le divido.”

Jessica Mazzoli pronta alla riappacificazione con Luciana, la mamma di Morgan

Jessica Mazzoli sotterra l’ascia di guerra nei confronti della signora Luciana Castoldi, mamma del suo ex, e spera in una riappacificazione per il bene di sua figlia. “Io in questo momento voglio essere empatica come una donna, una madre, che nella sua vita ha sofferto tanto per varie situazioni. Lei è una persona grande e mi sento di azzerare le cose, accoglierla e rispettarla”, ammette. È dunque disposta a perdonare il fatto che abbia chiamato sua figlia “la sarda”, non ricordando il nome di quella che è sua nipote, e mettere un punto a questa brutta situazione. “Spero che le arrivi questo messaggio per farle capire che sono tranquilla” conclude la Mazzoli.





